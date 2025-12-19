Política

La inacción del PANI ante otros videos políticos con niños sugiere que el proceso contra Álvaro Ramos responde a fines electorales

Patronato no actuó igual cuando la hija de un candidato a diputado de Pueblo Soberano defendió a Rodrigo Chaves. Abogado señala que la justificación del PANI es absurda y que su actuación es propia de regímenes como los de Venezuela y Nicaragua

Por Sebastián Sánchez
El PANI intervino inmediatamente en el caso donde se criticó al presidente, pero cuando una menor lo alabó, tardó tres años.
El PANI intervino inmediatamente cuando le hija de Álvaro Ramos (a la derecha) criticó a Rodrigo Chaves, pero no lo hizo cuando la hija del aspirante a diputado, Robert Barrantes, alabó al mandatario. (Canva/La Nación)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

