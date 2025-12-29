Editorial

Editorial: Entre la desinformación y la indecisión, la importancia del voto informado

La democracia exige menos indiferencia y más involucramiento. Frente al ruido, la desinformación y la desconfianza, el voto informado es una forma de proteger las libertades construidas durante décadas

EscucharEscuchar
Por La Nación
Conozca y compare a los 20 candidatos a la Presidencia
'La Nación' lanzó su herramienta interactiva “Conozca y compare a los 20 candidatos a la Presidencia”, un comparador que somete a todos los aspirantes a las mismas preguntas para facilitar un contraste de sus propuestas. Foto: (Diseño La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026DesinformaciónVoto informadoIndecisión
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.