Encuesta CIEP-UCR: Indecisos pasaron de 55% a 45% en dos meses; ¿cómo se repartieron esos 10 puntos porcentuales? La respuesta no es sencilla, pero aquí lo explicamos

Porcentaje de indecisos muestra un electorado que comienza a moverse de cara a las elecciones del 2026

Por Cristian Mora
Votantes indecisos
El CIEP-UCR reportó una reducción de diez puntos porcentuales en el grupo de personas indecisas, un cambio que refleja movimiento en el electorado, aunque todavía sin rutas definidas. (La Nación/Canva)







Elecciones 2026CIEP-UCRCandidatos presidenciales 2026Laura Fernández- Álvaro RamosAriel Robles- Claudia Dobles
