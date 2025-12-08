Encuesta CIEP-UCR: Indecisos pasaron de 55% a 45% en dos meses; ¿cómo se repartieron esos 10 puntos porcentuales? La respuesta no es sencilla, pero aquí lo explicamos

El CIEP-UCR reportó una reducción de diez puntos porcentuales en el grupo de personas indecisas, un cambio que refleja movimiento en el electorado, aunque todavía sin rutas definidas.

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) revela el primer movimiento relevante rumbo a elecciones de febrero del 2026: el grupo de personas indecisas cayó diez puntos porcentuales en dos meses, al pasar de 55% a 45%.

A primera vista, podría parecer que esos puntos porcentuales los captaron candidaturas específicas; sin embargo, la respuesta no es tan sencilla, ya que aún no es posible rastrear a qué candidatura migraron los indecisos.

Según Ronald Alfaro, coordinador de la encuesta, por ahora lo que se está observando son “fotografías electorales” del momento; será hasta enero cuando se podrá ver “la película completa” e identificar hacia donde se están moviendo los idencisos.

“Estos desplazamientos se van a identificar con mucha más claridad ahora en enero. Es la época más dinámica. En otros años ha habido cambios de gran magnitud, que han cambiado por completo la carrera electoral”, explicó Alfaro.

Pero entonces, ¿qué sí nos deja ver la encuesta en este momento sobre ese 10%?

1. Hay menos personas sin preferencia hoy que hace dos meses

La disminución de 55% a 45% significa que más personas están tomando una decisión, aunque sea tentativa. “Una parte de esos puede haber elegido sí, una candidatura”, mencionó Alfaro.

2. No necesariamente todos esos 10 puntos se fueron a las candidaturas principales

De acuerdo con Alfaro, otro grupo importante podría haber decidido no ir a votar o votar nulo o en blanco.

3. Entonces, ¿qué significa el aumento de apoyo en algunos candidatos en específico?

Según Alfaro, en esta etapa hay movimientos que incluso pasan desapercibidos, en el sentido de que hay personas que podrían haber estado con una candidatura y luego con otra. Eso también podría explicar el aumento del apoyo de los otros candidatos.

En comparación con octubre, varias candidaturas registraron aumentos en noviembre. Laura Fernández, del PPSO, pasó de 25% a 30%; Álvaro Ramos, del PLN, subió de 7% a 8%; Ariel Robles, del FA, de 3% a 5%; y Claudia Dobles, de CAC, de 3% a 4%.

No obstante, aunque estas variaciones reflejan movimientos dentro del electorado, aún no es posible determinar de dónde provienen esos apoyos, según el CIEP.

4. El cambio en indecisos sí indica una cosa: el electorado se está moviendo

Lo que se observa en esta etapa es lo usual en la política costarricense: mucha fluidez , explicó el investigador. No obstante, aunque estos desplazamientos son frecuentes, en esta fase de la campaña no son de gran volumen.

Por ahora, los investigadores solo pueden identificar grandes flujos, no destinos específicos:

-Personas indecisas que ahora eligieron a alguien.

-Personas que estaban decididas y ahora están indecisas, o dicen que votarán nulo o en blanco.

-Apoyos que migraron entre candidaturas.

5. ¿Por qué aún no se puede saber hacia dónde migraron los apoyos?

El CIEP utiliza una entrevista tipo panel que sí permite distinguir estos cambios porque se entrevista a las mismas personas en diferentes periodos. Esta herramienta es especialmente relevante para medir escenarios volátiles, como los que se observan en Costa Rica.

Sin embargo, de momento solo pueden conocerse los grandes grupos: indecisos ahora decididos, decididos ahora indecisos y quienes se cambiaron de una candidatura a otra (aunque todavía no pueda determinarse a cuál).

“Se tendrá previsto, pero para eso necesitamos que el panel madure, que tenga una ronda más, por lo menos. Es cuestión de tiempo nada más, ya en enero veremos ese comportamiento”, expuso el investigador.

La maduración del panel es necesaria porque lo más normal en un estudio de este tipo es que haya menos personas respondiendo. Por ejemplo, la primera ronda fue contestada por 3.003 personas de todo el país, mientras que la segunda fue respondida por 1.759, lo que implica una reducción del 41,42%.

Con este número de entrevistas telefónicas, el margen de error es de 2,3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El CIEP presentará resultados nuevamente en enero; en ese momento divulgará la tercera parte del panel y una entrevista abierta aplicada por primera vez a otra muestra.