Las propuestas más inusuales de los planes de gobierno de las elecciones 2026: desde minería espacial, parques tipo Disney y producción de telenovelas ticas hasta un teleférico urbano

Algunos planes de gobierno incorporan propuestas poco habituales como parte de la contienda electoral rumbo a 2026.

Los planes de gobierno suelen concentrarse en promesas conocidas: empleo, seguridad, educación y costo de la vida. Sin embargo, en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026, algunos partidos han incorporado propuestas poco comunes, disruptivas o directamente atípicas dentro de la realidad costarricense.

La inclusión de estas propuestas no implica que sean factibles, sino que forman parte de los planteamientos programáticos con los que las candidaturas buscan diferenciarse y posicionar temas en la discusión pública.

Desde la minería espacial hasta el voto desde los 15 años, en este Explicador mostramos algunas de las propuestas llamativas incluidas en los planes de gobierno rumbo a las elecciones del 1.º de febrero.

Costa Rica como potencia aeroespacial

El candidato Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM) plantea una propuesta poco habitual en la política nacional: la minería espacial y la creación de un centro de entrenamiento para astronautas.

En su plan de gobierno, Castillo propone consolidar a Costa Rica como un hub de innovación espacial y energías limpias. Para ello, el candidato plantea promover una ley que brinde certeza jurídica para la investigación, exploración y uso pacífico de recursos espaciales, con el objetivo de atraer empresas satelitales y de minería espacial.

Entre los incentivos se menciona, por ejemplo, la exención de impuestos por 10 años para actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Otra de las propuestas apunta a posicionar al país en la industria aeroespacial mediante la creación de un centro de entrenamiento para astronautas análogos. El plan apuesta por aprovechar la riqueza geográfica de Costa Rica —volcanes, ríos y diversidad de terrenos— para establecer un centro de clase mundial destinado a misiones análogas, similares a las que se realizan como preparación para viajes espaciales.

El candidato Ronny Castillo de ACRM plantea impulsar a Costa Rica como un centro de innovación aeroespacial, incluyendo investigación, uso pacífico de recursos espaciales y entrenamiento de astronautas análogos. (La Nación)

Expropiaciones masivas y voto desde los 15 años

En un enfoque aún más disruptivo, el candidato David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT), propone la expropiación y nacionalización de diversas empresas con el objetivo de evitar que la riqueza generada por los trabajadores termine en manos de grandes corporaciones privadas.

Entre las propuestas se incluye la expropiación y nacionalización de grandes fábricas y distribuidoras de alimentos como Walmart, Dos Pinos, Sardimar, Don Pedro y Florida Ice and Farm, entre otras.

También plantea la nacionalización de empresas constructoras e inmobiliarias, como MECO, H. Solís, Van der Laat y Edica, para poner su maquinaria al servicio de la obra pública.

El plan va más allá e incluye la expropiación de empresas de transporte público, sistemas de distribución de combustibles, telecomunicaciones, clínicas, hospitales y farmacias privadas, así como universidades, escuelas, colegios y guarderías, con el fin de garantizar educación gratuita y de calidad.

En materia de juventud, el partido propone otorgar el derecho al voto a partir de los 15 años, bajo el argumento de que a esta población se le ha responsabilizado del bajo involucramiento político, pese a que se le han cerrado espacios de participación. La propuesta sostiene que permitirles votar traería innovación y dinamismo al Estado.

Producción y exportación de novelas costarricenses

Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), propone que, inspirado en el modelo de Turquía, Costa Rica impulse la producción de telenovelas que reflejen su sociedad, valores, conflictos y aspiraciones, con el objetivo de exportarlas a mercados internacionales.

El plan de gobierno también plantea fortalecer la producción cinematográfica nacional para que compita con industrias como Hollywood y Bollywood, aprovechando la diversidad cultural y los paisajes naturales del país como escenarios.

Según la propuesta, estas narrativas podrían contribuir a fortalecer el tejido social, promover el turismo cultural y abrir mercados en América Latina, Europa y Asia.

Luis Amador del PIN buscaría fortalecer la industria audiovisual costarricense mediante la producción de telenovelas y contenidos para mercados internacionales. (La Nación/Canva)

Parques eco-temáticos al estilo Disney o Xcaret

En materia de infraestructura y turismo, Fernando Zamora, candidato del Partido Nueva Generación (PNG), propone la creación de grandes parques eco-temáticos con el objetivo de potenciar la biodiversidad, la belleza natural y el prestigio ambiental del país.

El plan de gobierno plantea desarrollar al menos dos parques eco-turísticos, inspirados en modelos como los parques de Disney en Estados Unidos y Europa, Xcaret en México o Xetulul en Guatemala.

Según la propuesta, estos parques podrían atraer hasta 2,5 millones de turistas por año y se desarrollarían mediante consorcios privados, a través de invitaciones públicas internacionales lideradas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Un teleférico urbano sobre San José

Otra de las propuestas llamativas del PNG es la construcción de un teleférico urbano que conecte el distrito de Pavas con el cantón de Curridabat, atravesando el centro de San José.

La ruta cubriría una de las zonas más densamente pobladas y con mayor congestión vial del país, con el objetivo de reducir de forma significativa los tiempos de viaje, las emisiones contaminantes y el uso de vehículos privados.

Entre las propuestas de infraestructura del PNG figura la construcción de un teleférico urbano como alternativa de transporte para reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana. (La Nación/Canva)

El teleférico contaría con estaciones en puntos estratégicos como el Parque La Sabana, el centro de San José, Barrio Luján, San Pedro y el centro de Curridabat, integrándose con el tren metropolitano, autobuses y ciclovías.

El proyecto se desarrollaría mediante una alianza público-privada, con participación estatal en la infraestructura básica y operación delegada por licitación, según el plan.

Trabajo y reinserción viviendo en campamentos

En el eje de empleo, el PNG impulsaría la creación de cuadrillas de conservación ambiental, integradas por personas en condición de calle o en riesgo social. Estas cuadrillas se encargarían de reforestar zonas protegidas, cuencas hidrográficas y áreas de filtración de mantos acuíferos, así como de la rehabilitación de tierras, entre otras labores ambientales.

Según el plan, las personas trabajadoras vivirían en campamentos construidos por ellas mismas. Se trataría de estructuras sencillas, compartidas por varios trabajadores, con acceso a agua potable, servicios sanitarios, cocinas, comedores y espacios para actividades recreativas.

Esta propuesta de Zamora es parte del plan de dignidad laboral del costarricense, dirigido a población penitenciaria por delitos menores, personas en condición de calle y población en situación de pobreza.