Universitarios opinan en voz alta sobre la campaña y el próximo gobierno

‘La Nación’, en sinergia con la UCR, abre a la población estudiantil un espacio para el análisis crítico y constructivo del proceso electoral: el proyecto #EnVozAlta

Por Larissa Minsky A.
Cada viernes, un grupo de estudiantes universitarios compartirá sus inquietudes sobre lo que esperan de la campaña electoral y del próximo gobierno. (Diseño LN/Diseño LN)







En voz altaelecciones 2026UCRestudiantes universitarios
