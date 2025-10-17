Universitarios opinan en voz alta sobre la campaña y el próximo gobierno

Cada viernes, un grupo de estudiantes universitarios compartirá sus inquietudes sobre lo que esperan de la campaña electoral y del próximo gobierno.

La sección de Opinión de La Nación, en sinergia con la Universidad de Costa Rica y en el marco de la iniciativa UCR-Electoral, arranca este viernes con el proyecto “En voz alta”, cuya finalidad es dar a la población estudiantil un espacio para el análisis crítico y constructivo del proceso electoral.

Cada viernes, un grupo de universitarios compartirá sus inquietudes, anhelos y demandas en relación con la campaña y el próximo gobierno.

Lo harán mediante un artículo de su autoría sobre un tema específico por el cual sientan interés, y su texto se acompañará de un video que circulará en las redes sociales de La Nación, así como en las de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

La iniciativa responde a la importancia de involucrar en el debate preelectoral a la comunidad estudiantil, muchos de cuyos integrantes votarán por primera vez el 1.° de febrero de 2026.

En tiempos en los que la amenaza del abstencionismo se yergue como una gran sombra sobre Costa Rica, La Nación aspira a crear espacios de discusión que despierten la conciencia ciudadana y generen ánimo de involucramiento en todos los electores, siempre por medio de contenidos que fomenten el respeto, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Vendrán otros proyectos en el marco de la contienda político-electoral. Los invitamos a darles seguimiento.