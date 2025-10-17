Columnistas

Muchos millones de colones no necesariamente significan más votos

Los sufragios se ganan con iniciativa, conexión, propuestas y cambios para el país. En una carrera electoral, el dinero no mueve tanto como la persuasión

EscucharEscuchar
Por Steven Mora Blanco y Mariano Salas Azofeifa
Logo proyecto En voz alta. Universitarios comparten sus inquietudes sobre lo que esperan de la campaña electoral y del próximo gobierno.
Universitarios comparten sus inquietudes sobre lo que esperan de la campaña electoral y del próximo gobierno. (Diseño LN/Diseño LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariano Salas AzofeifaSteven Mora BlancoEn voz altaeleccciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.