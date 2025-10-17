Muchos millones de colones no necesariamente significan más votos

Universitarios comparten sus inquietudes sobre lo que esperan de la campaña electoral y del próximo gobierno.

¿Cuál es el costo de unas elecciones presidenciales en Costa Rica? Lejos de ser solamente un recurso, es una competencia millonaria entre las posibles candidaturas a gobierno. Pero, ¿se traduce realmente el financiamiento en un apoyo genuino para las siguientes elecciones nacionales de 2026 en esta era multipartidista?

Históricamente, la presidencia mantuvo una alternancia entre los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupaciones políticas con gran poder a lo largo de los años en el país. De acuerdo con los estudios sobre bipartidismo, este se empieza a tambalear en el año 2002. Sin embargo, igualmente se mantuvo una distribución de ingresos considerables entre los partidos tradicionales, pese a que no lograron alcanzar la presidencia en los tres periodos anteriores.

Si bien los “gobernantes del pasado” perdieron credibilidad frente a partidos no tradicionales –como lo fue el PAC y lo es actualmente el PPSD–, las agrupaciones tradicionales han mantenido una gran parte del financiamiento, pero no por esto conservan la credibilidad ni la confianza de los votantes.

Al ser los actuales electores volátiles y fragmentados, surge la duda de si el respaldo económico podrá sostener una nueva candidatura en el país.

En línea con las ideas expuestas, también es válido hacerse la pregunta de si realmente existe una relevancia presupuestaria para obtener la mayoría de los votos. Y la respuesta es que un partido puede tener una deuda política grande, pero eso no significa que sea la agrupación más querida o más votada.

¿A qué nos referimos con esto? A que tener vastos recursos solo implica un buen rango de opciones para promocionarse y dar intereses al voto. No significa necesariamente ganar votos, pues los sufragios se ganan con iniciativa, conexión, propuestas y cambios para el país. En una carrera electoral, el dinero no mueve tanto como la persuasión.

De manera que bonos y recursos económicos no significan necesariamente más votos para una candidatura. Se trata, más bien, de desarrollar métodos de persuasión efectivos tomando en cuenta que la población cada vez tiene más necesidades insatisfechas.

Steven Mora Blanco y Mariano Salas Azofeifa son estudiantes de Ciencias Políticas.