Editorial

Editorial: Elección de magistrados: el talón de Aquiles de la independencia judicial

Un informe reciente de la OCDE advierte sobre el abismo que hay entre los procedimientos para seleccionar jueces y los usados para nombrar magistrados. Los nuevos congresistas deberán decidir la continuidad o sustitución de 13 magistrados, es decir, el 60% de la Corte Suprema de Justicia

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Por La Nación
Mientras la Ley de Carrera Judicial obliga a designar a los jueces mediante concursos de oposición abiertos; con base en mérito, igualdad de condiciones y evaluación objetiva de conocimientos, capacidades y aptitudes, los magistrados solo son evaluados por diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso, que somete una terna al plenario. (Rafael Pacheco Granados)







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