Editorial

Editorial: Orlando Aguirre, Laura Fernández e inquietantes señales de un cambio silencioso

Los recientes intercambios entre el jerarca de la Corte y la presidenta electa hacen temer que la relación tirante entre los poderes Ejecutivo y Judicial podría continuar durante los próximos cuatro años. La discusión no debe ser si el Poder Judicial puede ser cuestionado o no, sino cómo hacerlo sin alterar las condiciones que permiten que sus decisiones sigan siendo jurídicas y no políticas

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Por La Nación
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta electa
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta electa de la República. (Fotocomposición: Archivo LN/Archivo)







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