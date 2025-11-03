Editorial

Editorial: El poder político debe mantenerse al margen de las contrataciones públicas

El presidente Rodrigo Chaves ha sido señalado por supuestamente intervenir en millonarias contrataciones públicas. Prevenir abusos no debe llevar a Zapote a mediar con y por proveedores; para vigilar y resguardar la igualdad de trato y la transparencia, están las auditorías, la Contraloría y los procedimientos técnicos

EscucharEscuchar
Por La Nación
Rodrigo Chaves, Luis Amador, Mónica Araya y Christian Bulgarelli
El presidente Rodrigo Chaves y tres de los testigos de cómo este habría intervenido en millonarias contrataciones públicas: Luis Amador, Mónica Araya y Christian Bulgarelli. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialcontrataciones públicasRodrigo ChavesBCIE-CariñitosPista OscuraTradeco
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.