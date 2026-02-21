Editorial

Editorial: El periodismo serio no ‘monta camas’ ni fabrica escenarios

Este editorial no pretende, en modo alguno, excusar a Randall Zúñiga. El informe técnico-forense, suscrito el 5 de febrero por dos agentes judiciales, lo compromete. Sin embargo, es necesario abrir otro debate, esta vez sobre ética periodística, porque resulta débil la defensa esgrimida por Douglas Sánchez, director de noticias del canal OPA, cuando afirmó que actuó como lo haría ‘cualquier periodista serio’

