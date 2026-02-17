Fabricar escenas traiciona al periodismo, recuerda el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión

El Iplex llamó a los comunicadores a ejercer su profesión con principios éticos. (Imagen con fines ilustrativos).

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) rechazó prácticas periodísticas que distorsionen la realidad o busquen inducir declaraciones mediante montajes o presiones indebidas.

El pronunciamiento surgió un día después de que trascendiera un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según el cual el director del medio ¡OPA!, Douglas Sánchez, habría sugerido a varias mujeres citar en un motel al director suspendido de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, con el fin de “montarle la cama” y “un fijo”.

La sugerencia la hizo en un grupo de mensajería conformado por cuatro mujeres que denunciaron al jerarca del OIJ por presunta violación y abuso de autoridad.

“Cuando el periodista altera la realidad, pidiendo que se repitan acciones, exagerando gestos o construyendo escenarios, deja de documentar hechos para pasar a fabricar un producto informativo que traiciona el interés público”, cuestionó el Iplex.

El Iplex calificó de “sicariato mediático” cuando el periodista sustituye la prueba por la elaboración de narrativa o cuando construye relatos cuyo objetivo principal es destruir reputaciones, mediante la manipulación de datos o la omisión deliberada de contextos.

El Instituto añadió que esto desnaturaliza el periodismo. Recordó que, si bien un funcionario o figura pública con conductas cuestionadas debe ser investigado y, de ser el caso, denunciado, siempre debe hacerse “con evidencias verificables y métodos compatibles con la ética profesional”.

El Iplex reafirmó la necesidad del periodismo de investigación, pero con profundidad, verificación rigurosa, contextualización de hechos e independencia frente a intereses políticos, económicos o personales.

Según el Instituto de Libertad de Expresión, la no intervención y no manipulación es una condición indispensable del buen periodismo y de la vigencia plena de la libertad de expresión.

“El rol del reportero es observar, buscar, contrastar e informar, no alterar, inducir ni protagonizar los acontecimientos sobre los que reporta", recordó el Iplex.

“El Instituto llama a los medios de comunicación, periodistas y formadores de opinión a reafirmar en sus códigos internos y, sobre todo, en su conducta, el principio de no intervención como eje de su práctica profesional cotidiana.”

“Al mismo tiempo, invita a la ciudadanía a valorar y exigir un periodismo que se refiere a los hechos, no los construye; que mantiene distancia crítica de sus fuentes; y que entiende que su mayor responsabilidad es con la verdad factual y con el derecho de la sociedad a recibir información confiable”, finalizó el Iplex.

¿Qué dice el informe del OIJ sobre Douglas Sánchez?

El documento del OIJ expone que las mujeres buscaron al periodista para contar sus relaciones con Zúñiga y le compartieron pantallazos de conversaciones que sostenían con el jerarca.

Intercambios de mensajería en WhatApp sugieren que Douglas Sánchez, director de Noticias en el Canal OPA habría propuesto montarle una "cama" al director del OIJ, Randall Zúñiga. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

El grupo entre Sánchez y las demandantes se conformó el 19 de octubre del 2025, de acuerdo con el informe. Este documento detalló que el grupo contenía aproximadamente 2.729 mensajes y 1.432 archivos adjuntos y se denominó “Tres mujeres, tres historias, y un ángel que nos acompaña”, aunque en un principio se llamaba “Hermanas de leche”.

Al día siguiente, Sánchez propuso a las mujeres citar al jerarca en un motel y ponerle un fijo. Así se dio el intercambio de acuerdo con el documento del OIJ.

− Douglas Sánchez: Ahora que tal si lo citamos en un tipo motel?

− Douglas Sánchez: Le montamos la cama y le ponemos un fijo?

− Presunta víctima: Sería buenísimo y en horas laborales

− Otra presunta víctima: Oki voy a sacarle más información por audios

− Douglas Sánchez: Que hable del presidente, de doña Pilar.

Ese mismo día, en otra serie de capturas de pantalla integradas en el informe, el periodista consulta si es posible lograr que Zúñiga hable del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Así consta en la conversación:

Douglas Sánchez: Podemos lograr que hable del presidente como tal?

Podemos lograr que hable del presidente como tal? Presunta víctima: El mae odia al presidente

El mae odia al presidente Douglas Sánchez: El tema es que lo diga expresamente en un audio

“Yo creo que hay que comprobar que estaba en horario de trabajo y que el uso de fondos públicos para esos fines, creo que es un despido inmediato. Eso es lo que tenemos que comprobar”, agregó el comunicador Sánchez.

La noche de este lunes 16 de febrero, Douglas Sánchez no negó la existencia de los mensajes atribuidos por el OIJ, pero sostuvo que actuó correctamente.

“Lo que está ahí es la evidencia, es lo que hay. Yo no lo voy a negar. Es una cantidad de información que conforme avance este proceso y se recupere toda esa cantidad de datos que hay, ahí van a estar los hechos y la verdad. Yo no he cometido ninguna falta ética”, dijo el director de ¡OPA!

Pantallazo del expediente donde se resumen las conversaciones de WhatsApp entre una persona que se identifica como Douglas Sánchez y presuntas víctimas de violación por parte de Randall Zúñiga. (Foto: Captura de pantalla expediente judicial/Foto: Captura de pantalla expediente judicial)

La primera denuncia en contra de Randall Zúñiga, de tres en total, se presentó el 24 de octubre en la Fiscalía Adjunta de Género. En ellas, se habla de posible violación, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Desde entonces, el jerarca está suspendido y separado de sus funciones.

El 9 de febrero del 2026, la Corte Suprema de Justicia extendió la suspensión de Zúñiga, como director del OIJ, por tres meses más.

La decisión, confirmó el Poder Judicial, se adoptó con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, pueda continuar con el desarrollo de la investigación de manera objetiva, independiente e integral.