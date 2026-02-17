Periodista Douglas Sánchez propuso a mujeres ‘montarle la cama’ y ‘un fijo’ al director del OIJ, denunciado por violación

Intercambios de mensajería en WhatApp sugieren que Douglas Sánchez, director de Noticias en el Canal OPA habría propuesto montarle una "cama" al director del OIJ, Randall Zúñiga.

El periodista de Central Noticias, Douglas Sánchez, propuso citar al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, a un motel para “montarle la cama” y “un fijo”. LA sugerencia la hizo en un grupo de mensajería conformado por cuatro mujeres que denunciaron al jerarca de la Policía Judicial por presunta violación y abuso de autoridad.

Así lo señala un informe del OIJ que interviene los teléfonos celulares de Zúñiga y de las presuntas víctimas.

El documento expone que las mujeres buscaron al periodista para contar sus relaciones con Zúniga y le compartieron pantallazos de conversaciones que sostenían con el jerarca.

El grupo entre Sánchez y las demandantes se conformó el 19 de octubre del 2025, de acuerdo con el informe. Este documento detalló que el grupo contenía aproximadamente 2.729 mensajes y 1.432 archivos adjuntos y se nombró “Tres mujeres, tres historias, y un ángel que nos acompaña”. En principio, el grupo tenía por nombre “Hermanas de leche”.

Al día siguiente, se lee en el informe, en ese mismo grupo Sánchez propuso a las mujeres citar al jerarca en un motel y ponerle un fijo. Así se dio el intercambio de acuerdo con el documento del OIJ.

− Douglas Sánchez: Ahora que tal si lo citamos en un tipo motel?

− Douglas Sánchez: Le montamos la cama y le ponemos un fijo?

− Presunta víctima: Sería buenísimo y en horas laborales

− Otra presunta víctima: Oki voy a sacarle más información por audios

− Douglas Sánchez: Que hable del presidente, de doña Pilar.

Ese mismo día, en otra serie de capturas de pantalla integradas en el informe, el periodista consulta si es posible lograr que Zúñiga hable del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Así consta en la conversación:

Douglas Sánchez: Podemos lograr que hable del presidente como tal?

Podemos lograr que hable del presidente como tal? Presunta víctima: El mae odia al presidente

El mae odia al presidente Douglas Sánchez: El tema es que lo diga expresamente en un audio

“Yo creo que hay que comprobar que estaba en horario de trabajo y que el uso de fondos públicos para esos fines, creo que es un despido inmediato. Eso es lo que tenemos que comprobar”, agregó el comunicador.

La primera denuncia en contra de Randall Zúñiga, de tres en total, se presentó el 24 de octubre en la Fiscalía Adjunta de Género . En ellas se habla de posible violación, abuso de autoridad y violación de datos personales. Desde entonces, el jerarca está suspendido y separado de sus funciones.

Douglas Sánchez aseguró este lunes en sus redes sociales y en las de Central Noticias, que se referiría a este asunto durante su transmisión televisiva en horario nocturno.

Pantallazo del expediente donde se resumen las conversaciones de WhatsApp entre una persona que se identifica como Douglas Sánchez y presuntas víctimas de violación por parte de Randall Zúñiga. (Foto: Captura de pantalla expediente judicial/Foto: Captura de pantalla expediente judicial)

Suspensión del director

El 9 de febrero del 2026, la Corte Suprema de Justicia extendió la suspensión de Zúñiga, por tres meses más.

La decisión, confirmó el Poder Judicial, se adoptó con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, pueda continuar con el desarrollo de la investigación de manera objetiva, independiente e integral.

La primera suspensión aplicada a Zúñiga quedó el firme el 29 de octubre del 2025, por un plazo de 15 días que venció el miércoles 19 de noviembre.

El 17 de ese mes, la Corte resolvió extender la medida contra el jefe policial por tres meses y la decisión se adoptó a partir de un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial.