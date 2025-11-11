Diputada Johana Obando demanda a director de ¡OPA! y encargado de finanzas de campaña de Laura Fernández por presuntas injurias y calumnias

Johana Obando, diputada independiente, demandó a Douglas Sánchez y Carlos Valenciano, por supuestas injurias y calumnias, por reportaje difundido en el canal ¡Opa!

Johana Obando, diputada independiente, presentó una demanda contra Douglas Sánchez, director de noticias del canal ¡OPA!, y Carlos Valenciano Kamer, encargado de finanzas de la campaña presidencial de Laura Fernández, por los presuntos delitos de injurias, calumnias y difamación.

La denuncia, de la cual La Nación tiene copia, cuestiona una serie de manifestaciones hechas en un reportaje de Central Noticias, transmitido por Opa, titulado “El Cartel de los 35, lo que el fiscal desestimó”. Obando alegó que en esas informaciones se le atribuyeron “conductas relacionadas con delitos de tráfico de drogas”.

Sánchez es director y presentador del espacio de noticias en el que se divulgó el audiovisual, mientras que Valenciano fue querellado en su calidad de presidente y representante de la sociedad dueña de canal ¡OPA!, señala el documento.

Especialmente, la diputada recriminó que en el reportaje se utilizó una supuesta captura de pantalla de un presunto mensaje de WhatsApp, atribuido a Obando, “con mi nombre y foto”, en el que se le adjudica la frase “que venda los 35 kilos” y con ello, según la diputada, se insinúa “una participación directa en actividades delictivas”.

“Esta imagen, cuya autenticidad carece de validación técnica o peritaje oficial, fue reproducida de forma reiterada a lo largo del programa, generando un efecto de inducción mental y reforzamiento simbólico, que vulnera el principio de respeto a la dignidad humana y afecta gravemente mi honorabilidad como persona aludida”, externó Obando en la demanda.

Consultado por este medio sobre la denuncia presentada en su contra, Sánchez dijo no tener conocimiento, ni haber sido notificado de la acción en su contra.

Sobre la denuncia, Obando declaró que presentó la gestión contra el medio de comunicación, al que calificó de ser “abiertamente chavista”, al tiempo que le acusó de atacar “constantemente a la oposición, creando reportajes falsos”.

“En mi caso, crearon un reportaje basado en pruebas que ellos mismos inventaron y falsas, por lo cual, esto es una grave difamación a mi persona”, afirmó la legisladora a este medio.

Contenido se volvió viral

De acuerdo con la diputada, el supuesto mensaje de WhatsApp se volvió viral, debido a que fue reproducido por una gran cantidad de medios digitales, páginas de Internet y chats, que le atribuían “el haber solicitado a un vendedor de droga, que ejecutara la venta de un kilo de droga porque necesitaba dinero, produciéndose de forma inmediata un linchamiento mediático (...)”.

Añade que el impacto fue tal, que incluso el presidente de la República, Rodrigo Chaves, “hizo comentarios malintencionados y negativos” contra Obando y el fiscal general, Carlo Díaz, aludiendo a una supuesta “complacencia” por parte del titular del Ministerio Público.

Igualmente, cuestionó que el reportaje le tratara de vincular con un hombre identificado como José Luis Liu Paniagua, quien, según la información de Central Noticias, habría negociado con personas en Estados Unidos para venderles droga, a cambio de comisiones con bitcoin.

Fiscal confirmó que no hay investigación

El medio aseguró que esa investigación por presunto narcotráfico fue desestimada por el fiscal general, Carlo Díaz. Sin embargo, el fiscal rechazó esas afirmaciones.

En setiembre de 2023, Díaz ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar pesquisas a raíz de una denuncia anónima sobre presunto financiamiento a Obando y el también diputado independiente Luis Diego Vargas, con dinero de origen ilícito.

Aparte de los congresistas, se investigó a Liu Paniagua dentro de esa otra causa, pero el OIJ no encontró indicios de lavado de dinero y, por tanto, la Fiscalía solicitó la desestimación de la causa contra Liu en noviembre de 2024.

A mediados de setiembre pasado, Carlo Díaz solicitó desestimar la causa contra Johana Obando y Luis Diego Vargas, precisamente por no encontrarse indicios.

Por esa razón, Carlo Díaz rechazó que la desestimación que él pidió tenga que ver con narcotráfico, como lo afirmó Central Noticias, y también señaló que no existen causas por tráfico internacional de drogas contra los mencionados legisladores.

Otros cuestionamientos

Obando acusó al noticiero de alegar “falsamente”, la existencia de una investigación por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “sin que se presentara el respaldo judicial ni prueba certificada alguna emitida por dicha entidad”.

La parlamentaria también recriminó el supuesto uso descontextualizado de una fotografía en la que aparece ella junto a Liu Paniagua, y otras tres personas. Asimismo, denunció que durante las informaciones, se trató de ligar los viajes internacionales que realizó entre 2023 y 2025, con los destinos que durante ese periodo visitó Liu Paniagua y otro sujeto de apellidos Pérez Quirós, quien también habría estado incluido en la alegada investigación de la DEA.

Las tres entregas del reportaje fueron emitidas los días 14, 15 y 16 de octubre.