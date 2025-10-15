Carlo Díaz descarta que haya investigación contra diputados por presunto narcotráfico

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, descartó este miércoles que exista una investigación contra diputados de la Asamblea Legislativa por presunto tráfico internacional de estupefacientes.

Así lo detalló en un video remitido por la oficina de prensa del Ministerio Público en el que refuta afirmaciones hechas en un reportaje, este martes por la noche, en Central Noticias, del canal Opa.

“Me parece temerario que se haga ver que la Fiscalía desestimó esos hechos”, manifestó Díaz.

El fiscal explicó que su despacho solicitó la desestimación en un expediente que no tenía relación con narcotráfico, sino que era por presunta legitimación de capitales.

LEA MÁS: Fiscalía pide desestimar causa por legitimación de capitales contra dos diputados independientes

Esa investigación se abrió en setiembre de 2023, luego de que entró una denuncia anónima al Centro de Información Confidencial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que el fiscal general ordenó a la policía judicial realizar las pesquisas necesarias, durante casi dos años, para determinar si había una conducta delictiva.

Tal como lo dio a conocer CRHoy el viernes, y como consta en el expediente del cual La Nación tiene copia, la Fiscalía General pidió desestimar la causa contra los diputados independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas, en setiembre pasado, luego de que la policía judicial reportó que no se hallaron pruebas ni contra ellos ni contra un sujeto de nombre José Luis Liu Paniagua.

De hecho, la desestimación de la causa contra Liu Paniagua se solicitó en noviembre de 2024, un año después de abierta la causa.

Carlo Díaz enfatizó que ese medio televisivo no puede afirmar que lo denunciado en el reportaje haya sido desestimado por él, pues el expediente en que él solicitó desestimar se refería a otra presunta actuación ilícita y no narcotráfico.

LEA MÁS: Diputada Johana Obando tomará acciones legales por supuestas injurias y calumnias

El fiscal puntualizó que no existe, en este momento, ninguna investigación sobre presunto tráfico internacional de drogas en contra de Obando y Vargas. De hecho, si existiera un expediente de ese tipo, por ley está obligado a dirigirlo el fiscal general, pues se trata de miembros de los supremos poderes.

Colaboración de la Fiscalía General y la DEA

Carlo Díaz aseguró que la relación del Ministerio Público con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es bastante cordial y cercana.

“Si existiera una investigación al respecto en Costa Rica, sé que ellos la trabajarían con la Fiscalía General. Esto resulta evidente, tomando en cuenta los acontecimientos pasados en que hemos trabajado diferentes causas con ellos”, dijo.

LEA MÁS: Fiscal general ordena revisar actuación de fiscales por absolutoria de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

Díaz se refiere específicamente a la detención de varias personas de nacionalidad costarricense, acusadas por tráfico internacional de drogas, en que las autoridades judiciales trabajaron mano a mano con la DEA para su extradición a Estados Unidos, entre ellas el exmagistrado Celso Gamboa.

El fiscal general agregó que no puede referirse al fondo de ninguna investigación, pero enfatizó que “si la DEA estuviera trabajando una causa por narcotráfico, incluso contra miembros de supremos poderes, ellos tendrían la confianza de trabajarla con la Fiscalía”.

Carlo Díaz agregó que estará pendiente de las siguientes entregas del reportaje para determinar si corresponde iniciar alguna investigación contra las personas señaladas ahí.

Noticia en desarrollo