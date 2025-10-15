Política

Carlo Díaz descarta que haya investigación contra diputados por presunto narcotráfico

Fiscal general enfatizó que causa desestimada contra legisladores Diego Vargas y Johana Obando era por lavado de dinero; OIJ no hayó pruebas tras investigación

Por Aarón Sequeira

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, descartó este miércoles que exista una investigación contra diputados de la Asamblea Legislativa por presunto tráfico internacional de estupefacientes.








