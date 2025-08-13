El País

Fiscal general ordena revisar actuación de fiscales por absolutoria de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

Según informó el fiscal general Carlo Díaz, al finalizar el proceso se determinará la manera de proceder por parte del Ministerio Público

Por Natalia Vargas

Tras conocerse la absolutoria al exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José, Johnny Araya, en el juicio por supuesto tráfico de influencias, el fiscal general, Carlo Díaz, anunció la apertura de una indagatoria para analizar la actuación de los fiscales a cargo de la investigación, así como de la redacción de la pieza acusatoria y la solicitud de absolutoria en el caso.








Celso GamboaJohnny ArayaBerenice Smith
