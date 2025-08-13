Fiscal general ordena revisar actuación de fiscales por absolutoria de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith

Tras conocerse la absolutoria al exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José, Johnny Araya, en el juicio por supuesto tráfico de influencias, el fiscal general, Carlo Díaz, anunció la apertura de una indagatoria para analizar la actuación de los fiscales a cargo de la investigación, así como de la redacción de la pieza acusatoria y la solicitud de absolutoria en el caso.

El pasado 6 de agosto, la Fiscalía solicitó absolver a los tres imputados, argumentando que la propia acusación no definía con precisión cuál fue la influencia que habrían ejercido Gamboa o Smith sobre la fiscala Natalia Rojas, para que ella ordenara borrar, a principios del 2016, el nombre del exalcalde josefino del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

Díaz aseguró que la decisión de pedir la absolutoria de los tres imputados, “lo sorpendió”, por lo que ordenó un “análisis auto crítico” que determinará si corresponde algún tipo de responsabilidad, así como la manera de proceder por parte del Ministerio Público en este o en otros casos similares.

LEA MÁS: Celso Gamboa habla por primera vez desde su arresto con fines de extradición

Díaz aseguró que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolutoria de los tres imputados “lo sorpendió”. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la lectura de la resolución, la tarde de este miércoles, el juez Franz Paniagua se acogió la petición de la Fiscalía y describió la pieza acusatoria como “confusa, inacabada, omisa, imprecisa, con vicios y contradicciones”.

“No es la cuestión probatoria, sino la deficiente elaboración de la pieza fiscal”, afirmó el juez.

El análisis ordenado por Díaz fue asignado a los fiscales adjuntos II, de alto rango en el Ministerio Público. Por su parte, Díaz aclaró que la Fiscalía General no tuvo injerencia en el proceso.