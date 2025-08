Fiscalía pide absolver a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith en caso por presunto tráfico de influencias

El Ministerio Público solicitó este miércoles la absolutoria para el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal subrogante Berenice Smith, en el juicio que se les sigue por tráfico de influencias.

El fiscal Carlos Rodríguez Ovares, en sus conclusiones, aseveró que el principal motivo por el que pide la absolutoria es porque la propia acusación, no define con precisión cuál fue la presión que se habría ejercido sobre la fiscala Natalia Rojas, para que ella ordenara borrar, a principios del 2016, el nombre del exalcalde josefino del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.

El juicio por presunto tráfico de influencias en contra del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; el exalcalde de San José, Johnny Araya Monge; y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla entró este miércoles en la fase de conclusiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rodríguez explicó que, en su declaración ante el tribunal, la fiscala no manifestó en forma adecuada en qué consistió dicha presión y la acusación tampoco lo detalla.

“La hipótesis que yo tengo me exige hacer una relación de hechos clara, precisa y circunstancial. La precisión de la acusación es una garantía, pero no la tengo, porque no está en la acusación”, concluyó el fiscal.

Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith. Foto: Archivo.

El supuesto tráfico de influencias, acusado por la Fiscalía, habría ocurrido en enero del 2016, cuando presuntamente Gamboa y Smith habrían influido para que el nombre de Araya fuera retirado de ese caso en el sistema de gestión interna, con el fin de que el político presentara su nombre libre de cuestionamientos previo a las elecciones municipales de ese año.

Para entonces, Natalia Rojas Méndez laboraba en la Fapta. Ella precisó que durante la primera semana de ese año fue llamada a una reunión en la oficina de Berenice Smith, en la que también estuvo Celso Gamboa, quien para ese entonces fungía como subjefe del Ministerio Público.

“El licenciado Celso Gamboa me dijo: ‘Natalia, hay una causa donde figura Johnny Araya, usted podría indicarme la situación jurídica, el historial procesal, quiénes están indagados y quiénes no’”, relató la testigo.

