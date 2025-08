Fiscala testificó en caso contra Celso Gamboa y Johnny Araya: ‘Me sentí presionada’

Una extensa declaración rindió, la tarde este lunes, la fiscala Natalia Rojas Méndez, quien es considerada como la testigo clave del Ministerio Público, en el juicio que se sigue por un supuesto delito de tráfico de influencias en contra del exmagistrado penal Celso Gamboa; el exalcalde de San José, Johnny Araya; y la exfiscala subrogante Berenice Smith.

De manera detallada, Rojas contó cómo se eliminó, en el 2016, el nombre de Johnny Araya de una causa judicial en el sistema informático de la Fiscalía de Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Se trataba de un expediente sobre una supuesta capacitación contratada por la Municipalidad de San José que nunca se realizó y fue cubierta con fondos públicos.

La funcionaria recordó que la denuncia se interpuso contra Araya y varios funcionarios de la proveeduría de ese ayuntamiento, quienes ya habían sido indagados. Solo Araya no, a pesar de que estaba denunciado.

El supuesto tráfico de influencias, acusado por la Fiscalía, habría ocurrido en enero del 2016, cuando presuntamente Gamboa y Smith habrían influido para que el nombre de Araya fuera retirado de ese caso en el sistema de gestión interna, con el fin de que el político presentara su nombre libre de cuestionamientos previo a las elecciones municipales de ese año.

Para entonces, Rojas Méndez laboraba en la Fapta. Ella precisó que durante la primera semana de ese año fue llamada a una reunión en la oficina de Berenice Smith, en la que también estuvo Celso Gamboa, quien para ese entonces fungía como subjefe del Ministerio Público.

“El licenciado Celso Gamboa me dijo: ‘Natalia, hay una causa donde figura Johnny Araya, usted podría indicarme la situación jurídica, el historial procesal, quiénes están indagados y quiénes no’”, relató la testigo.

Agregó que, posteriormente, ese mismo día, Gamboa le pidió que hiciera la gestión para borrar el nombre de Araya de esa causa en el sistema de gestión interna.

Según su relato, Gamboa le habría dicho: “Yo necesito que esa gestión sea contestada el día de hoy, porque hablé con Johnny Araya y le dije que esa gestión iba a estar hoy”. Ante lo cual ella contó que se “quedó viéndolo” y solo le dijo: “Sí señor”.

De seguido, de acuerdo con su testimonio, Gamboa le habría respondido: “Hable con Gabriela Quirós —quien entonces era la coordinadora judicial de la Fiscalía Adjunta de Probidad— para que actualice la gestión del despacho y que no aparezca más el nombre de Johnny Araya”.

La funcionaria aseguró sentirse presionada al acatar, lo que calificó como una orden excepcional de Gamboa y Smith.

“A mí no me pidieron opinión ni absolutamente nada, no fue un intercambio, no fue una retroalimentación de un (jefe) adjunto que lo llama a una a su oficina para hablar de un caso, de sus avance o gestiones.

”A mí, el licenciado Celso Gamboa y la licenciada Berenice (Smith) me dieron una orden y la orden fue muy clara y tajante. Y no solo eso, al licenciado Celso le urgía que esa gestión estuviera ese mismo día, y fue muy claro en recalcar esa situación, yo me sentí presionada”, aseveró la fiscal.

La funcionaria, quien actualmente está destacada en la sede de Pavas, reiteró que nunca actuó por cuenta propia y recordó que tras esa reunión en la oficina de Smith, se fue a buscar al fiscal adjunto de Probidad de aquel momento, Juan Carlos Cubillo.

“Ninguna decisión fue mía, no eliminé el nombre de Johnny Araya a conveniencia mía”, puntualizó la testigo.

Audiencia entrabada

La primera parte del interrogatorio a Natalia Rojas, a cargo del fiscal Carlos Rodríguez, se desarrolló con fluidez y sin contratiempos, a diferencia de lo ocurrido cuando la abogada Natalia Gamboa, defensora de su hermano Celso, tomó la palabra.

Esa parte de la audiencia se caracterizó por las constantes solicitudes de aclaración y muestras de documentos a la testigo quien, en la mayoría de los casos, dijo no recordar el contenido de los escritos.

Mientras la defensora interrogaba, su hermano a su lado, vistiendo camiseta negra, jeans color celeste y tenis blancas, se mostraba inquieto, gesticulando y sugiriendo preguntas para la fiscala.

Una de las interrupciones ocurrió cuando la defensa de Gamboa intentó cuestionar a la testigo, al preguntarle por qué si desde el principio supo que la supuesta solicitud para eliminar el nombre de Johnny Araya de la causa era “ilegal”, no lo denunció de inmediato.

“En ningún momento de la declaración, la testigo dijo que la orden era ilegal, dijo que no le correspondía hacer la valoración”, reprochó la Fiscalía.

Ante lo cual, el presidente del tribunal, Alfredo Arias zanjó: “La testigo consideró anormal o excepcional la orden que se le dio, dijo que no hizo en ese caso un análisis de ilegalidad”.

Por su parte, Alfonso Ruíz, defensor de Johnny Araya, destacó que el testimonio de la fiscala en nada compromete la presunción de inocencia de su cliente.

“La testigo no menciona a don Johnny más que por referencia del expediente, pero la situación de don Johnny no se ve comprometida. Ella misma acepta que hizo gestiones para desestimar (la causa) porque consideró que no tenía ninguna participación”, recalcó Ruiz.

Solicitud desestimada

Durante la audiencia de la mañana de este lunes, la defensa del también extraditable Celso Gamboa presentó una solicitud de recusación contra el tribunal.

Natalia Gamboa alegó una presunta falta de imparcialidad de los jueces por conocer, de previo, la sentencia de apelación que ordenó este nuevo juicio; sin embargo, dicha petición fue rechazada.

La declaración de la testigo continuará este martes durante la mañana.