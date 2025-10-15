Política

Diputada Johana Obando tomará acciones legales por supuestas injurias y calumnias

Calificó de falsas las pruebas que presentan en su contra

Por Sebastián Sánchez
La diputada independiente, Johana Obando, anunció la noche de este martes que ejercerá acciones legales por supuestas “injurias y calumnias” en su contra difundidas por un medio de comunicación, al que la legisladora no se refiere directamente.
La diputada Johana Obando calificó de falsas las pruebas que le endilgan en un reportaje. (Cortesía/Cortesía)







