Fiscalía pide desestimar causa por legitimación de capitales contra dos diputados independientes

La Fiscalía General de la República solicitó desestimar una causa penal contra los diputados independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas. La pesquisa se abrió a inicios del 2023 por la posible comisión del delito de legitimación de capitales.

Se trata del expediente 23-000065-0033-PE, remitido el 18 de setiembre a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con una solicitud de desestimación por no haberse encontrado pruebas contra los congresistas.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual detalló que en el caso también se mencionaba a una persona de apellido Liu, quien por no contar con fuero especial fue investigado en otro expediente, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Legitimación.

Ese despacho también pidió desestimar el caso, bajo expediente 23-000064-033-PE, desde noviembre de 2024.

Según dio a conocer el medio digital CRHoy este viernes, la denuncia contra Johana Obando y Luis Diego Vargas ingresó a través del Centro de Información Confidencial del OIJ.

En la denuncia, se alegaba que Liu había presuntamente financiado, con dinero de origen irregular, campañas de algún partido político, incluyendo a los independientes Obando y Vargas.

Aunque los dos congresistas llegaron a la Asamblea Legislativa con el Partido Liberal Progresista (PLP), al cual renunciaron este año, Obando en febrero y Vargas en mayo, la denuncia alegaba que Liu había financiado los “partidos Naranja y Movimiento Social Progresista”.

Liu, quien se hacía llamar Byron, presuntamente mantenía negocios en Tilarán de Guanacaste y, según la denuncia confidencial, buscaba empresarios para inyectar capital con dinero que supuestamente era resultado del narcotráfico y provenía de Colombia.

No obstante, en el expediente judicial consta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró a la Fiscalía General que no hay partidos políticos con ese nombre. Posteriormente, el órgano electoral corroboró que Liu no hizo aportes a la campaña del PLP.

Visitas a diputados

En sus diligencias, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pudo determinar que Liu visitó a Luis Diego Vargas en dos ocasiones, el 9 de agosto de 2022 y el 1.º de febrero de 2023, así como al oficialista Manuel Morales, en octubre de 2023.

Sin embargo, tras las pesquisas no se encontraron indicios de acciones típicas del delito de legitimación de capitales, ni algún tipo de vínculo criminal de Liu.

Por esa razón, el 5 de noviembre de 2024, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial pidió desestimar dicha causa. Diez días después, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José acogió la solicitud.

El argumento del Ministerio Público es que la denuncia confidencial se basó en un hecho presuntamente ficticio. De hecho, tanto de la revisión de bienes como de sus salidas del país, la Policía Judicial no encontró actividad sospechosa.

Diputada celebró resultado

Este viernes por la tarde, la diputada Obando celebró en sus redes sociales la solicitud de desestimación de la denuncia en su contra y dijo que se había tratado de una acusación sin fundamento, “absurda, de principio a fin”.

“Tras ser analizada, no se halló prueba alguna, ni el más mínimo indicio de delito”, enfatizó la legisladora.

Ella añadió que, por ser una “voz opositora, firme y vehemente”, ese tipo de denuncias seguirán apareciendo.

“(Esta denuncia fue) una de las tantas estrategias para intentar acallar a la oposición, para amedrentar a quienes no nos doblegamos”.

Por su parte, el despacho de Luis Diego Vargas compartió esta reacción del congresista: “La solicitud de desestimación de una denuncia anónima y falsa presentada en mi contra confirma la transparencia de mi actuar y pone fin a un señalamiento infundado que nunca debió haberse presentado”.