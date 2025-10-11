Política

Fiscalía pide desestimar causa por legitimación de capitales contra dos diputados independientes

Ministerio Público abrió expediente por una denuncia anónima recibida a través del OIJ, pero no halló pruebas

Por Aarón Sequeira

La Fiscalía General de la República solicitó desestimar una causa penal contra los diputados independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas. La pesquisa se abrió a inicios del 2023 por la posible comisión del delito de legitimación de capitales.








Investigación penalLegitimación de capitalesLavado de dineroFiscalía General de la RepúblicaDesestimaciónJohana ObandoLuis Diego Vargas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

