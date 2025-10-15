Esto dice la diputada independiente Johana Obando sobre pantallazo de WhatsApp sobre presunta ‘venta de 35 kilos’

La diputada independiente Johana Obando reaccionó a la presunta prueba que la pretende vincular a una supuesta investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre tráfico internacional de drogas.

En un reportaje del programa Central Noticias, del canal Opa, se dio a conocer una presunta investigación de esa oficina contra un sujeto de nombre José Luis Liu Paniagua, que visitó a varios legisladores en la Asamblea Legislativa y publicó fotos en sus redes sociales con algunos de ellos o en sus despachos.

LEA MÁS: Fiscalía pide desestimar causa por legitimación de capitales contra dos diputados independientes

Luego de conocer las menciones hechas sobre ella, la congresista anunció que tomará acciones legales contra las afirmaciones hechas en ese medio, por lo que consideró injurias y calumnias.

Además, específicamente sobre una captura de pantalla presentada en ese medio, sobre una supuesta conversación de ella con otra persona, en la que se habla de la necesidad de buscarle “venta a 35 kilos de Andrey” porque una persona “necesita dinero”, la independiente rechazó la acusación de forma categórica.

“Es totalmente falso, ni con Paint (aplicación de dibujo para computadoras) se hace algo tan mal hecho. Como lo dije ayer, tomaremos las acciones legales que correspondan”, declaró Johana Obando ante consulta de La Nación.

El reportaje presentado el martes, denominado “El cartel de los 35″, habla sobre presuntas negociaciones de Liu Paniagua con personas en Estados Unidos para venta de droga, a cambio de comisiones con bitcoin, y presenta fotos que se tomó Liu con diputados, así como visitas realizadas a despachos del Congreso.

LEA MÁS: Diputada Johana Obando tomará acciones legales por supuestas injurias y calumnias

El medio aseguró que esa investigación por presunto narcotráfico fue desestimada por el fiscal general, Carlo Díaz. Sin embargo, el fiscal rechazó esas afirmaciones, este miércoles, pues enfatizó que la Fiscalía General solicitó desestimar una investigación contra Obando y el también independiente Luis Diego Vargas, por el presunto delito de legitimación de capitales.

En setiembre de 2023, Díaz ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar pesquisas a raíz de una denuncia anónima sobre presunto financiamiento a Obando y Vargas con dinero de origen ilícito.

LEA MÁS: Carlo Díaz descarta que haya investigación contra diputados por presunto narcotráfico

Aparte de los congresistas, se investigó a Liu Paniagua dentro de esa otra causa, pero el OIJ no encontró indicios de lavado de dinero y, por tanto, la Fiscalía solicitó la desestimación de la causa contra Liu en noviembre de 2024.

A mediados de setiembre pasado, Carlo Díaz solicitó desestimar la causa contra Johana Obando y Luis Diego Vargas, precisamente por no encontrarse indicios.

Por esa razón, Carlo Díaz rechazó que la desestimación que él pidió tenga que ver con narcotráfico, como lo afirmó Central Noticias, y también señaló que no existen causas por tráfico internacional de drogas contra los mencionados legisladores.