Douglas Sánchez se pronuncia sobre mensajes en que habría sugerido ‘montarle la cama’ al director del OIJ. Esto dijo el director de ¡OPA!

El periodista y director del canal ¡OPA!, Douglas Sánchez, no negó la existencia de los mensajes consignados en un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los que se le atribuye haber sugerido citar al director suspendido de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, a un motel con el fin de “montarle la cama” y “un fijo”.

La sugerencia la hizo en un grupo de mensajería conformado por cuatro mujeres que denunciaron al jerarca del OIJ por presunta violación y abuso de autoridad.

El programa Central Noticias, en donde Sánchez es director, señaló que el informe judicial “no es concluyente”, sino que es un “documento más que aporta pruebas para la investigación”.

Sánchez calificó las publicaciones de los medios, sobre sus mensajes, como una “defensa” del director de la Policía Judicial. Los artículos se fundamentan en un informe de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ.

“Yo no tengo que ser la noticia de todo este caso (...) Es un informe que no emite conclusiones por su naturaleza”, dijo el director de ¡OPA!

Sánchez reiteró que lo publicado no lo desacredita ni al medio, ni tampoco a él como periodista.

El comunicador explicó que fue contactado por las víctimas en octubre del 2025 para entregarle la información sobre las denuncias contra Zúñiga. Admitió que lo agregaron a un chat para exponerle las informaciones y, a partir de ahí, realizó las publicaciones en su medio.

“Mi ética no falló, señoras y señores. No falló. Yo hice lo que le correspondería a cualquier periodista serio que, ante la evidencia, decide lanzar una investigación como estas”, dijo el periodista.

Sánchez insistió reiteradamente en que se “puso del lado de la gente” y defendió su actuación frente a los cuestionamientos. En ese contexto, comparó las críticas en su contra con las que enfrentó la reportera Julie Brown, quien realizó investigaciones sobre los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein.

“Lo que está ahí es la evidencia, es lo que hay. Yo no lo voy a negar. Es una cantidad de información que conforme avance este proceso y se recupere toda esa cantidad de datos que hay, ahí van a estar los hechos y la verdad. Yo no he cometido ninguna falta ética”, finalizó Sánchez.

¡OPA! agregó que aún falta un tercer informe sobre lo extraído del celular de Zúñiga.

¿Qué dice el informe del OIJ?

El documento expone que las mujeres buscaron al periodista para contar sus relaciones con Zúñiga y le compartieron pantallazos de conversaciones que sostenían con el jerarca.

Randall Zúñiga se encuentra suspendido como director del OIJ tras las denuncias por presuntos delitos sexuales. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)

El grupo entre Sánchez y las demandantes se conformó el 19 de octubre del 2025, de acuerdo con el informe. Este documento detalló que el grupo contenía aproximadamente 2.729 mensajes y 1.432 archivos adjuntos y se nombró “Tres mujeres, tres historias, y un ángel que nos acompaña”. En principio, el grupo tenía por nombre “Hermanas de leche”.

Al día siguiente, se lee en el informe, en ese mismo grupo Sánchez propuso a las mujeres citar al jerarca en un motel y ponerle un fijo. Así se dio el intercambio de acuerdo con el documento del OIJ.

− Douglas Sánchez: Ahora que tal si lo citamos en un tipo motel?

− Douglas Sánchez: Le montamos la cama y le ponemos un fijo?

− Presunta víctima: Sería buenísimo y en horas laborales

− Otra presunta víctima: Oki voy a sacarle más información por audios

− Douglas Sánchez: Que hable del presidente, de doña Pilar.

Ese mismo día, en otra serie de capturas de pantalla integradas en el informe, el periodista consulta si es posible lograr que Zúñiga hable del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Así consta en la conversación:

Douglas Sánchez: Podemos lograr que hable del presidente como tal?

Podemos lograr que hable del presidente como tal? Presunta víctima: El mae odia al presidente

El mae odia al presidente Douglas Sánchez: El tema es que lo diga expresamente en un audio

“Yo creo que hay que comprobar que estaba en horario de trabajo y que el uso de fondos públicos para esos fines, creo que es un despido inmediato. Eso es lo que tenemos que comprobar”, agregó el comunicador Sánchez.

Pantallazo del expediente donde se resumen las conversaciones de WhatsApp entre una persona que se identifica como Douglas Sánchez y presuntas víctimas de violación por parte de Randall Zúñiga. (Foto: Captura de pantalla expediente judicial/Foto: Captura de pantalla expediente judicial)

La primera denuncia en contra de Randall Zúñiga, de tres en total, se presentó el 24 de octubre en la Fiscalía Adjunta de Género. En ellas, se habla de posible violación, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Desde entonces, el jerarca está suspendido y separado de sus funciones.

El 9 de febrero del 2026, la Corte Suprema de Justicia extendió la suspensión de Zúñiga, como director del OIJ, por tres meses más.

La decisión, confirmó el Poder Judicial, se adoptó con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, pueda continuar con el desarrollo de la investigación de manera objetiva, independiente e integral.