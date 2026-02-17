Randall Zúñiga denunciará a dos canales por publicar sus recetas médicas

La Corte Plena amplió la semana anterior en tres meses más, la suspensión del cargo para el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Randall Zúñiga López, director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), anunció que interpondrá una denuncia contra los canales ¡OPA! y Trivisión por publicar sus recetas médicas, un acto que califica como una violación a la privacidad de sus datos sensibles.

Zúñiga adelantó que acudirá este martes a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y a la Sala Constitucional. En su criterio, la divulgación de sus datos de salud no tiene relación con el caso por el que se le investiga judicialmente, el cual incluye presunta violación y contagio venéreo.

El jerarca suspendido cuestionó la interpretación que el medio habría dado a la prescripción de los medicamentos Cialis, valaciclovir y el complejo vitamínico Amisos Men. Zúñiga sostiene que los medios malinterpretaron el uso de los fármacos para asociarlo con disfunción eréctil e infertilidad.

Sobre el Cialis de 5 miligramos, explicó que “no tiene necesariamente relación con la disfunción eréctil, sino más bien por un tema de una displasia benigna de la vejiga”. En el caso del Amisos Men, dijo que se habló de infertilidad, “cuando en realidad es un complejo vitamínico”.

“Entonces, los contextos que hablan del uso de la receta son falsos, no son correctos”, comentó.

En cuanto al valaciclovir, utilizado para el herpes, Zúñiga manifestó que pudo deberse a un herpes labial, un padecimiento que sufre recurrentemente.

“Puede ser herpes labial..., está el herpes genital y también está el herpes zóster”, dijo.

Para Zúñiga, la Sala Constitucional ha establecido “claramente que no” es relevante la publicación de estos datos.

El jefe policial dijo que está a la espera de un resultado médico, “un examen de herpes que me hice para poner la denuncia contra Trivisión por haber transmitido e interpretado resultados médicos de una receta que me habían enviado”.

Denuncia contra abogado

Además de las acciones por la difusión de datos médicos, Zúñiga anunció una denuncia ética ante el Colegio de Abogados contra uno de los litigantes que representa a las ofendidas en su caso. Según argumentó, en un noticiero nacional el abogado habría solicitado su destitución ante el Tribunal de la Inspección Judicial, lo cual, a su juicio, constituye una “falta ética”.

”Indicó que, ante todos los hechos que estaban demostrándose, lo único que cabía era el despido de mi persona. Eso lo que denota es que está generando presión ante la Corte, ante la Inspección Judicial, también está buscando de alguna forma generar una opinión social en mi contra y eso evidentemente es una falta ética," puntualizó Zúñiga.