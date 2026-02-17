Sucesos

Randall Zúñiga denunciará a dos canales por publicar sus recetas médicas

Jerarca suspendido alega que los canales malinterpretaron las recetas

Por Natalia Vargas
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
La Corte Plena amplió la semana anterior en tres meses más, la suspensión del cargo para el director del OIJ, Randall Zúñiga. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)







