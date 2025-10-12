Editorial

Editorial: 79 años después, fortalecemos ‘nuestro derrotero’

Celebramos este aniversario siendo fieles al primer editorial, el de aquel sábado 12 de octubre de 1946, que fijó la misión de servicio público que nos guía. La tecnología nos potencia, pero el criterio editorial nos define. Seguiremos haciendo periodismo incómodo: incómodo para el abuso, la opacidad y la impunidad

Por La Nación
La Nación cumple 79 años, 12 de octubre de 2025
La Nación cumple 79 años, 12 de octubre de 2025







editorial79 años79.° aniversario de La NaciónNuestro derroteroelecciones 2026
La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

