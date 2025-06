‘Sin prensa libre y libertad de expresión no habrá democracia’, advierte director general de Deutsche Welle

“Esta es la Deutsche Welle (DW). Nos está escuchando a través de una antena direccional hacia el Lejano Oriente. La Deutsche Welle emite este programa en nombre de las instituciones de radiodifusión de la República Federal de Alemania”.

Era una tarde soleada y cálida de primavera, el 3 de mayo de 1953, cuando DW, el servicio internacional de radiodifusión pública de Alemania, salió al aire por primera vez.

Aquella transmisión marcó el nacimiento de una voz que, con el tiempo, cruzaría fronteras y se expandiría por múltiples plataformas.

Quizás se ha encontrado con sus emisiones en televisión, con alguno de sus documentales, o incluso con cápsulas informativas en redes sociales. Hoy, Deutsche Welle adapta su contenido a 32 idiomas y lo distribuye a través de diversos canales.

A diferencia de otras cadenas nacionales, depende económicamente de dotaciones del gobierno federal y es la única entidad de radiodifusión que continúa rigiéndose por la Ley Federal tras la reunificación alemana en la década de los 90.

Desde 2013, Peter Limbourg dirige esta emisora pública. En entrevista con Revista Dominical, habló sobre la expansión de DW hacia regiones más allá de Europa, la relevancia de la radiotelevisión pública y el papel del periodismo en las democracias.

—¿Cómo trabaja actualmente la Deutsche Welle para ofrecer cobertura en todo el mundo y de dónde surgió el interés por ampliar fronteras?

—Ahora trabajamos a nivel mundial. En América Latina somos muy activos y tenemos nuestro propio canal de televisión, pero también en otras partes del mundo estamos invirtiendo mucho en las redes sociales, y esto funciona bastante bien.

“Básicamente, hay que presionar como organización para convencer a los donantes —en este caso se trata del Parlamento alemán— de que inviertan más en radiodifusión en el extranjero, y eso es lo que hicimos hace unos ocho o diez años, cuando dijimos que era muy importante que Deutsche Welle, que había estado muy orientada a Alemania, se convirtiera en una emisora internacional.

“Creo que esto funcionó y convencimos a la gente del parlamento alemán para que invirtiera más dinero en ello, porque al final es el dinero lo que hace posible el buen periodismo.

“La otra decisión estratégica fue que no sólo intentábamos explicar lo que ocurría en el mundo desde Bonn o Berlín, sino que íbamos más a las regiones abriendo oficinas para estar más cerca de nuestra audiencia y esto es lo que estamos haciendo y por eso en los últimos años casi hemos triplicado nuestro alcance y estamos bastante contentos con las cifras y la relevancia que tenemos ahora”.

—¿Cómo aborda la traducción y adaptación de contenidos de Europa a América Latina y qué importancia tiene el mercado latinoamericano para la Deutsche Welle?

—En primer lugar, hay que adaptarse. No puedes limitarte a traducir un informativo alemán y luego emitirlo en Latinoamérica, tienes que llegar siempre a tus grupos objetivo especiales.

“El interés en América Latina puede ser diferente del que tienen los alemanes o del que tienen los indonesios o los kenianos. Así que tenemos que orientarnos a los usuarios y creo que esto se ha hecho bastante bien. Tenemos el privilegio en América Latina de que no sólo estamos en las redes sociales o en línea, también tenemos nuestro propio canal de televisión que realmente nos ayuda y también trae un montón de posibilidades para llevar las noticias a YouTube y otras plataformas de medios sociales.

“Lo que hace que el mercado latinoamericano sea tan interesante es la cantidad de gente que hay aquí. También la relevancia cultural, económica, energética y geopolítica. América Latina es absolutamente vital para nosotros y, obviamente, ahora en Europa existe la tendencia a concentrarnos más en Europa debido a la guerra en Europa y a las diferencias estratégicas que tenemos ahora con Estados Unidos, pero creo que tenemos que seguir estando presentes en América Latina. Queremos hacer esto y estoy muy contento de que funcione bastante bien.

—¿Por qué cree que es importante que la Deutsche Welle se expanda y llegue a otros mercados además del alemán?

—Bueno, no estamos solos en este mundo y creo que Alemania es un país que depende en gran medida no sólo de la exportación, sino también de las buenas relaciones con todo el mundo.

“Tenemos la tradición de ser abiertos, de invitar a la gente y de debatir con ella, y creo que es muy importante que continuemos con este diálogo. También vemos que personas con otros valores están invirtiendo en medios extranjeros, como los rusos, los chinos o a veces también los turcos o los países del Golfo, que están inyectando miles de millones de dinero en medios extranjeros, y creo que Alemania tiene que estar presente, y las democracias tienen que defender sus valores.

“Hay muchas tendencias a la desinformación y la propaganda en todo el mundo. Esperamos vencer esto con el periodismo sólido, el periodismo basado en hechos y también el periodismo con su crítica. Por eso creemos que debemos ampliar nuestra presencia en todo el mundo”.

—En un panorama mediático marcado por la diversidad y el consumo digital en el que la televisión tradicional pierde terreno. ¿Por qué cree que es importante defender específicamente la radiotelevisión pública?

—La radiotelevisión pública no es sólo televisión. También son las plataformas de streaming o las redes sociales o la radio, lo que sea.

“Pero sigo creyendo también en la televisión lineal. Todavía no está muerta. Si nos fijamos en los mercados occidentales, puede que el significado y la importancia de la televisión lineal esté disminuyendo lentamente, pero si nos fijamos en el resto del mundo... He estado en Argentina recientemente, tenemos socios allí y acaban de abrir ocho nuevos canales de televisión lineal.

“Así que este mercado sigue existiendo y para mucha gente es una posibilidad importante de informarse, porque la televisión está principalmente en todas partes y las redes sociales no pueden estar en todas partes porque quizás el Internet no es lo suficientemente estable o, por las razones que sean.

“Además la televisión por satélite tiene la oportunidad de llegar a la gente también en mercados restringidos, así que creo que si nos fijamos en los mercados especialmente restringidos aquí en América Central y América Latina, sigue siendo bueno que tengamos el canal de televisión”.

"Estados Unidos es un triste ejemplo de que un gobierno piensa que puede funcionar sin radiotelevisión pública ni periodismo crítico", dice Limbourg. (Jose Cordero/Jose Cordero)

—Atestiguamos una época en la que el periodismo y la radiodifusión pública están siendo atacados constantemente. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, emitió una orden ejecutiva con el objetivo de recortar la financiación federal a PBS y NPR. ¿Cuáles son los riesgos para la radiodifusión pública en este contexto global de debilitamiento y desfinanciamiento?

—Lamentablemente, la radiotelevisión pública es un objetivo en todas partes, especialmente para los populistas de derechas o de izquierdas. Siempre es lo primero que los autócratas quieren eliminar porque se basa en la idea de que hay que escuchar también a la otra parte.

“Los autócratas sólo quieren que el público les escuche a ellos y no a los demás. Así que creo que esto es algo que les obstaculiza. Siempre está bajo presión (la radiotelevisión pública). Eso no significa que la radiotelevisión pública de todo el mundo lo haga siempre todo estupendamente bien. También tenemos que mirar a nuestros críticos y tenemos que aprender de las críticas, pero el principio básico de la radiodifusión pública creo que es realmente vital.

“Así que sólo me queda esperar que podamos trabajar juntos contra estas tendencias a limitar la radiotelevisión pública.

“Estados Unidos es un triste ejemplo de un gobierno que piensa que puede funcionar sin la radiotelevisión pública y el periodismo crítico. Y si nos fijamos en las emisoras nacionales como NPR o PBS, es muy triste.

“Pero si nos fijamos en las emisoras internacionales como Voice of America o Radio Free Europe, Radio Liberty, creo que Estados Unidos está actuando absolutamente en contra de sus propios intereses porque recortar estas emisoras significa dejar más espacio a los autócratas y a gente que también son enemigos de Estados Unidos. Así que es difícil entender por qué lo hacen.

“También es un peligro para la libertad de expresión de la prensa libre en muchas regiones del mundo. Así que ahora hay un gran vacío y veremos quién es capaz de llenarlo.

“Sólo me queda esperar que vuelvan a surgir políticas razonables, pero como europeos tenemos que estar preparados para hacer más por llegar a la gente, especialmente en sistemas peligrosos y autocráticos en los que los derechos humanos y la libertad de expresión están sometidos a una gran presión”.

—En Alemania, como en otros países, la extrema derecha está ganando fuerza. En Alemania con el auge de la Alternativa para Alemania, en los últimos años. En este escenario, ¿cómo responde un proyecto fundado por el Estado como DW a estos cambios políticos?

—Bueno, estos populistas de derechas no son amigos de la radiotelevisión pública y tampoco lo son de la Deutsche Welle. Pero no son mayoría. Quiero decir, están en el parlamento y son un gran grupo de oposición por el momento, el mayor grupo de oposición. Pero ningún otro partido en Alemania quiere trabajar con ellos. Así que no está dado por sentado que lleguen al poder.

“Pero como demócratas también tenemos que aceptar que están ahí, que existen, y también les damos cobertura, quizá no de forma exhaustiva, pero sí cuando hay motivos periodísticos para informar sobre lo que hacen, así que creo que les tratamos como demócratas sabiendo que no son nuestros amigos.

“No veo un peligro inminente de que este partido populista de derechas tome el poder pronto. Ahora tenemos un nuevo gobierno y creo que su principal tarea será gobernar con éxito”.

"Los autócratas solo quieren que el público los escuche a ellos", dice Peter Limbourg.

—Reporteros sin Fronteras señala que en Alemania la radiotelevisión pública se enfrenta a crecientes críticas, y algunos sectores de la población cuestionan su integridad y también su financiamiento. DW se organiza en régimen de derecho público y se financia a través del presupuesto federal. ¿Cree que el actual modelo de financiamiento es sostenible a largo plazo ante el creciente escepticismo de la opinión pública?

—En DW por ahora la situación es la mejor, quizá fuera de la extrema derecha, nadie nos cuestione. Así que no hay un gran debate sobre si necesitamos una emisora extranjera. No, al contrario.

“Creo que en la esfera política cada vez se sabe más que nuestro trabajo es importante y por eso los principales políticos están a favor de nuestro trabajo y no lo critican. Pero usted tiene razón, el sistema público de radiodifusión en Alemania está bajo presión, como en la mayoría de los países.

“También hay que decir que es el sistema público de radiodifusión en Alemania es el más caro del mundo y que está regionalizado. Así que hay muchos sistemas públicos de radiodifusión y hay quienes dicen: ‘hay que trabajar de forma más eficiente y tener mejores sinergias’.

“Las críticas suelen provenir de extremistas o populistas, y creo que la mejor manera de vencer es mostrar también cuáles son las ventajas de la radiotelevisión pública. También creo que cada sistema tiene que cuestionarse a sí mismo. ¿Somos lo suficientemente eficientes? ¿Somos lo suficientemente modernos? ¿Cumplimos con las expectativas de nuestros usuarios?“.

—¿Cómo garantiza la Deutsche Welle y quizá otras emisoras públicas la independencia editorial dentro de un modelo de financiación que depende directamente del gobierno federal?

—Creo que en Alemania tenemos un sistema bastante bueno de independencia editorial en lo que se refiere a la radiotelevisión pública. No estamos controlados por el gobierno. Estamos controlados por un consejo de la sociedad civil.

“Por ejemplo, en la Deutsche Welle tenemos un consejo en el que la sociedad civil tiene la mayoría de políticas. Es el consejo editorial en el que observan lo que hacemos, pero no nos dicen lo que tenemos que hacer.

“Así que, si hay quejas, por ejemplo, del público o de fuera, pueden ir a este consejo y decir: ‘No estamos contentos con el reportaje’. Luego hay un sistema legal de cómo esto va a ser manejado. Así que no es el gobierno directamente el que puede pedirnos que informemos de esto, que no informemos de esto.

“Así que no hay influencia editorial del gobierno, lo cual es muy bueno. Creo que es uno de nuestros puntos fuertes, que la gente sepa que somos independientes, que no somos un medio del gobierno. No formamos parte de la política exterior de Alemania. Somos un medio de comunicación internacional independiente procedente de Alemania, consciente de las responsabilidades que conlleva ser una institución democrática”.

—¿Por qué considera importante esta prensa libre e independiente?

—Es lo más importante, porque sin prensa libre y libertad de expresión no habrá democracia. Es un pilar fundamental de la democracia.

“No es el único, hay que tener un Estado de derecho, hay que tener elecciones y todo ese tipo de cosas, pero la prensa libre es un pilar muy vital. Sabemos que el periodismo a veces es molesto, duele, y también si diriges una gran empresa, no siempre estás contento con los periodistas que escriben sobre ti, pero al final es lo que nos hace mejores.

“Si además se basa en hechos y no en emociones, fantasías o voluntad política, todos sabemos que nuestro sistema mejorará cuando haya prensa libre, así que creo que es vital. Es esencial”.