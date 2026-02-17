Director de OIJ denuncia a Douglas Sánchez por ‘manipulación’ de denunciantes

Randall Zúñiga, director suspendido del OIJ, denunció ante el Colper, al comunicador Douglas Sánchez por presuntas faltas a la ética.

Randall Zúñiga López, director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), denunció este martes a Douglas Sánchez, director de Central Noticias del Canal ¡OPA!, por una posible falta a la ética profesional.

En la queja, formalizada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas (Colper), Zúñiga alega que Douglas Sánchez “manipuló, guió, condujo, orquestó” a un grupo de mujeres denunciantes en su contra, sugiriéndoles “hacer una cama” o un montaje, en medio de la investigación penal que enfrenta el jefe policial por presuntas violaciones y contagio venéreo.

Según Zúñiga, esta supuesta manipulación se materializó el 21 de octubre. “Esa comunicación de Douglas y las denunciantes se hizo el 21 de octubre del 2025 en horas de la tarde, a mí me escribió una de las denunciantes alrededor de las 7:20 de la noche indicando que quería verme con finalidad de un encuentro sexual, el cual evidentemente rechacé, sin saber siquiera de qué se trataba esta situación de manipulación que estaba haciendo este comunicador”, aseveró Zúñiga a La Nación.

El jerarca suspendido se refiere a mensajes que constan en un grupo de mensajería conformado por Sánchez y cuatro mujeres que denunciaron a Zúñiga por presunta violación y abuso de autoridad.

En esos mensajes, Sánchez habría propuesto citar al director del OIJ a un motel para “montarle la cama” y “un fijo”.

Dichas comunicaciones constan en un informe de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ que revisó los teléfonos celulares de Zúñiga y de las presuntas víctimas.

Este lunes, durante el programa Central Noticias, en donde Sánchez es director, indicó que el informe judicial “no es concluyente”, sino que es un “documento más que aporta pruebas para la investigación”.

Sánchez calificó las publicaciones de los medios, sobre sus mensajes, como una “defensa” del director de la Policía Judicial. Los artículos se fundamentan

“Yo no tengo que ser la noticia de todo este caso (...) Es un informe que no emite conclusiones por su naturaleza”, dijo el director de ¡OPA! la noche de este lunes.

Otras acciones de Randall Zúñiga

El jefe policial, quien cumple una suspensión de tres meses, también tiene pendiente otra denuncia contra Sánchez por supuesta falta de verificación y “trazabilidad” de la información que le suministran las denunciantes, la cual, asegura, fue entregada al público sin la debida comprobación.

Este fue el documento que entregó Randall Zúñiga ante el Colper, en el que denuncia presuntas faltas éticas del comunicador Douglas Sánchez. (Foto: La N/Foto: La Nación)

Además de los señalamientos por posibles delitos sexuales, a Randall Zúñiga también se le investiga por la posible divulgación de datos sensibles de investigaciones judiciales en curso.

Al respecto, el jefe policial suspendido aseguró que utilizará las mismas publicaciones de OPA para demostrar que las supuestas filtraciones que se le atribuyen corresponden a datos cuyo conocimiento a era “público y notorio”.

“Lo que voy a hacer es que cuando afirman que estoy en algún lugar o haciendo tal diligencia, voy a poner como prueba las mismas informaciones de OPA, para demostrar que eso ya era público y notorio y que no estoy en ese lugar, ni estoy generando ninguna otra información externa a eso,” puntualizó.

Denuncia por recetas médicas

Tras acudir al Colper, Zúñiga adelantó que acudiría a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), para interponer otra denuncia contra Sánchez y contra Jerry Alfaro, director de Noticias Trivisión, por la “revelación de recetas médicas” personales, un acto que calificó como “totalmente penado por la ley”.

El jefe policial alega que ambos medios están haciendo una “interpretación totalmente errónea” de los medicamentos.

Zúñiga explicó que el Aciclovir (usado para el herpes) se interpretó como prueba de un virus de “índole sexual,” cuando en realidad puede ser para el “fuego en los labios” o para el herpes zoster. Para refutar esta acusación, indicó que entregará “un dictamen de un laboratorio privado, en el cual salgo negativo en herpes 1 y herpes 2, que son tanto el labial como el genital”.

Sobre el uso de Cialis de 5 miligramos, que fue asociado a una presunta impotencia, Zúñiga aclaró que “en realidad es un tema de una displasia benigna”.

Por último, se refirió Amizosmen, un medicamento que los medios refirieron como un tratamiento contra la infertilidad. Zúñiga manifestó que en realidad él se practicó la vasectomía hace 20 años y en realidad consume el producto como un reconstituyente vitamínico, para poder tener más fuerza.

Zúñiga tiene pendiente presentar una queja al Colegio de Abogados contra uno de los litigantes de las mujeres, por “estar haciendo afirmaciones que no son del caso,” y anunció que vendrá una “contrademanda económica contra ambos medios”.

El funcionario aclaró que no actuará contra las víctimas “en este momento, para no influir en el proceso”. Pero no descartó futuras acciones cuando concluyan las investigaciones.

Una acción ante la Sala Constitucional por la publicación de información privada de recetas médicas también está contemplada, agregó.