Sucesos

Randall Zúñiga habría divulgado imágenes de allanamientos, víctimas y reuniones privadas, señala informe

Un informe del OIJ detalla que el jefe de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, habría compartido imágenes a las mujeres que posteriormente lo denunciaron por violación, divulgación de secretos, violación de datos personales y abuso de autoridad

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Randall Zúñiga - Informe OIJ
Un informe del Organismo de Investigación Judicial señala que el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, habría compartido diferentes imágenes a mujeres que posteriormente lo denunciaron por violación. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall ZúñigaviolaciónOIJinforme
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.