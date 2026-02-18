Randall Zúñiga habría divulgado imágenes de allanamientos, víctimas y reuniones privadas, señala informe

Un informe del Organismo de Investigación Judicial señala que el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, habría compartido diferentes imágenes a mujeres que posteriormente lo denunciaron por violación.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, habría divulgado imágenes sobre allanamientos, crímenes y reuniones privadas a varias mujeres que, posteriormente, lo denunciaron por violación. Las fotografías constan en un informe desarrollado por el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Judicial.

Este documento detalla que el jefe, por el momento suspendido mientras avanzan las causas penales y administrativas, habría enviado imágenes de actividades en embajadas, viajes al extranjero, reuniones laborales en oficinas regionales del OIJ, fotografías con miembros del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), un cargamento de droga que se enviaba a Estados Unidos para su destrucción, autoretratos mientras participaba en allanamientos, y capturas de la bandeja de entrada de lo que aparenta ser su correo electrónico de trabajo.

Algunas de las denunciantes, de acuerdo con el informe, manifestaron que el jefe de la Policía Judicial les mostró imágenes en las que observaron los restos de Nadia Peraza, una mujer que fue víctima de femicidio en San Pablo de Heredia.

Además, mencionaron haber visto fotografías de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, quienes fueron hallados dentro de una fosa, en un bar en Heredia.

El informe también muestra que Zúñiga habría compartido a una de las mujeres las fotografías de tres hombres asesinados a balazos en Tirrases, en junio del 2025.

Además de los señalamientos por posibles delitos sexuales, a Randall Zúñiga también se le indaga por la posible divulgación de datos sensibles de investigaciones judiciales en curso. Al respecto, el jefe policial aseguró, la mañana de este martes, que las supuestas filtraciones que se le atribuyen corresponden a datos cuyo conocimiento era “público y notorio”.

“Lo que voy a hacer es que cuando afirman que estoy en algún lugar o haciendo tal diligencia, voy a poner como prueba las mismas informaciones de ¡OPA!, para demostrar que eso ya era público y notorio y que no estoy en ese lugar, ni estoy generando ninguna otra información externa a eso,” puntualizó el jerarca.

El informe elaborado por investigadores del OIJ expone el contenido de los teléfonos celulares de Zúñiga y de las mujeres involucradas en la investigación. Este documento no emite conclusiones ni interpretaciones.

Algunos mensajes, señala el informe, no pudieron visualizarse, ya que se eliminaron. Otros fueron enviados para verse una única vez o correspondían a llamadas telefónicas, las cuales no fueron rastreadas.

Aparentes reuniones y actividades privadas

El informe del Departamento de Investigaciones Criminales evidencia que Zúñiga escribió por primera vez a una de las mujeres el 19 de diciembre del 2024. Ese día sostuvieron una conversación y, entre mensajes de índole personal, el director habría compartido fotografías de una actividad en la Embajada de Estados Unidos, en la que se observa a los asistentes.

El informe señala que la fotografía correspondería a una reunión de la Embajada de Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

A esa misma mujer, un día más tarde, el jefe del OIJ le habría enviado una foto suya, en la que se le ve rodeado de personal del SERT, el cuerpo de élite de la Policía Judicial, que, por lo general, participa en los allanamientos con sus rostros cubiertos. Las fotografías originales fueron censuradas dentro del documento oficial.

Al segundo día de conversar con una de las mujeres, Zúñiga habría compartido una fotografía en la que se ven oficiales del cuerpo de élite del OIJ, el SERT. (Cortesía/Cortesía)

El 6 de enero del 2025, relata el informe, Zúñiga le indicó a la misma mujer que se encontraba en una reunión y envió una fotografía en la que se observan los rostros de quienes estaban presentes.

“En la fotografía se aprecian diferentes jefaturas del Organismo de Investigación Judicial, así como investigadores; al analizar el entorno, se evidenció que se trataba de una posible reunión en la Dirección General”, dice el informe.

El 7 de febrero de ese mismo año, el jefe habría enviado fotos de reuniones con funcionarios de la Oficina Regional de Osa, así como empleados de la Subdelegación Regional de Quepos y Parrita.

En la fotografía se aprecian diferentes jefaturas y agentes del Organismo de Investigación Judicial, señala el informe. (Cortesía/Cortesía)

La imagen correspondería a una reunión del OIJ en Osa. (Cortesía/Cortesía)

Reuniones por el homicidio de subjefe del OIJ

El 2 de febrero del 2025, en medio de las reuniones y operativos que conllevan las diligencias de investigación, el informe narra que Zúñiga habría enviado tres fotografías a la misma mujer, en la que en apariencia, se llevan a cabo reuniones privadas.

“Es importante señalar que el día 31 de enero de 2025, el agente Geiner Zamora, subjefe de la Delegación Regional de Guápiles, resultó herido por arma de fuego, falleciendo posteriormente el 04 de febrero de 2025 a causa de dichas heridas. Producto de este atentado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó diversos trabajos investigativos y operativos con la finalidad de dar con los responsables de los hechos”, relata el informe sobre estas imágenes.

El documento precisa que en dichas fotografías se aprecian los rostros de las jefaturas del Departamento de investigaciones Criminales y de la Oficina de Planes y Operaciones, que se encontraban en labores de coordinación.

Agentes del OIJ, en apariencia, estaban reunidos para esclarecer el homicidio de Geiner Zamora, subjefe de la Policía Judicial de Guápiles. (Cortesía/Cortesía)

El jerarca, además, compartió imágenes de una reunión de rendición de cuentas en Pérez Zeledón, en la que se reconocen los jefes del Departamento de Crimen Organizado y otros investigadores. El 17 de marzo, habría enviado fotografías en un allanamiento en curso en Limón.

El 7 de abril del 2025, el jerarca le habría enviado a esta misma mujer fotografías en las que se identifica al fiscal general, al jefe de la Oficina de Planes y Operaciones y al jefe del Departamento de Crimen Organizado, ambos del OIJ. Así como varios jefes de diferentes delegaciones regionales y diferentes fiscales adjuntos del Ministerio Público, se lee en el documento.

En mayo, Zúñiga López habría compartido una fotografía en la cual se observan varios funcionarios en una reunión de la plataforma Teams. En apariencia, se trataba de un encuentro de la Comisión de la Jurisdicción Penal y se observan los nombres y las fotografías de los presentes. Un día después, el 28 de ese mes, el director envió una imagen de un desayuno compartido con varios compañeros del trabajo en el que también se observan sus rostros.

Informe revela la fotografía de una reunión en Teams. (Cortesía/Cortesía)

En junio de ese mismo año, precisa el informe, el jefe del OIJ también habría enviado fotografías de una actividad en la Embajada de Estados Unidos y compartido imágenes de un cargamento de droga. “Estamos enviando 40 toneladas de droga a EE. UU. para que sea destruida”, le habría dicho a la denunciante.

El cargamento de droga, en apariencia, se dirigía a Estados Unidos para su destrucción. (Cortesía/Cortesía)

El informe, en sus últimas páginas, muestra otra imagen de una reunión privada en la oficina de Zúñiga, así como fotografías de su bandeja de entrada del correo electrónico.

El informe del OIJ señala que Zúñiga, director del OIJ, habría enviado fotografías de su bandeja de entrada. (Cortesía/Cortesía)

“Fotografía de correo electrónico, en apariencia laboral y posiblemente relacionado al investigado, esto por el contenido de los textos que se aprecian (Planes Operativos, Drogas, C.O, Homi, Legit, Solicitud de Colabora, “jefe”)”, detalla el documento.