Sucesos

A un año del asesinato de los primos en Heredia, todavía no hay acusación y tres sospechosos no cumplen prisión preventiva

Los primos aparecieron enterrados en un fosa en el sótano del bar Dude’s, que se ubicaba en el centro de Heredia

Por Natalia Vargas
Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, primos desaparecidos en Heredia. Foto: OIJ
Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, fueron asesinado en un bar en Heredia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







