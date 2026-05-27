Editorial

Editorial: El costo oculto del cuido que pagan las mujeres

La experiencia internacional demuestra que los incentivos por maternidad funcionan mejor cuando forman parte de políticas integrales de equidad. La oportunidad está en transformar una buena idea en una política pública capaz de corregir desigualdades históricas

EscucharEscuchar
Por La Nación
Labores de cuido de adultos mayores, mujeres cuidan a familiares, valor social del cuido, cuidadores, cuidadoras
Labores de cuido de adultos mayores, mujeres cuidan a familiares, valor social del cuido, cuidadores, cuidadoras (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialpensionescuidomaternidadtasa de fecundidad
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.