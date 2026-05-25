Economía

CCSS propone compensar a mujeres que tengan hijos con cuotas para pensionarse

Gerencia de Pensiones de la CCSS admite que la medida busca incentivar la natalidad. Sin embargo, algunas expertas advierten de que la medida por sí sola no es suficiente

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la gerencia de pensiones y una silueta de una mujer con un bebé en brazos
La Gerencia de Pensiones de la CCSS propone una reforma al IVM que permita abonar cuotas de jubilación a mujeres por labores de cuido. El planteamiento es cerrar la brecha de género en el IVM. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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