Economía

Gasto de la CCSS superaría el del Gobierno Central en pocos años, advierte la Contraloría General

Informe de la Contraloría revela que la brecha de gasto entre el Gobierno y la CCSS se redujo a mínimos históricos. El presupuesto de la Caja creció 13,4% para 2026, el mayor incremento en seis años

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, las fachadas de la Contraloría General de la República y de la CCSS
La Contraloría advierte que la CCSS consume cada vez más presupuesto del sector público. El gasto de la entidad ya representa el 22,3% del total para 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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