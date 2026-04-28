Economía

Impago estatal a la CCSS amenaza prestación de servicios médicos en Costa Rica

Seguro de Salud entraría en números rojos a partir del 2030 y agotaría sus reservas en el 2036

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Hospital Calderón Guardia, fachada
El Seguro de Salud cubre la asistencia médica especializada, quirúrgica y ambulatoria, así como el servicio de farmacia y laboratorio clínico, entre otros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSSeguro de saludHacienda
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.