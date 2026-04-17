El País

Incapacidades de más de seis meses le costaron ¢35.000 millones a la CCSS en los últimos cinco años

Institución urge realizar cambios en comisiones evaluadoras porque no ‘están siendo capaces de garantizar que todas las incapacidades sean procedentes’

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Por Fernanda Matarrita Chaves
En la imagen la fachada de la CCSS y un médico con una hoja
En cinco años, la CCSS pagó ¢35.000 millones en incapacidades a casi 7.000 pacientes que fueron enviados a reposo por más de seis meses. (Archivo LN y Shutterstock/Archivo LN y Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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