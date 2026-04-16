El País

CCSS alista reformas a reglamento de incapacidades para prevenir fraudes: médicos privados emiten certificados masivamente

Caso de doctor que realizó 279 dictámenes médicos mientras estuvo hospitalizado reveló urgencia de cambios. Estandarización de días de reposo según enfermedad, entre las novedades

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Oficinas centrales de la CCSS
Tras detectar irregularidades, la CCSS reformará su reglamento de incapacidades para evitar el fraude. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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CCSSFraude de incapacidades
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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