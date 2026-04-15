El País

CCSS prohíbe incapacidades extendidas por doctor privado que emitió 279 dictámenes estando hospitalizado

Mientras estuvo internado cuatro días en el Hospital Max Peralta, un especialista de 82 años emitió 70 certificados de incapacidades por día

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Huega de empleados de CCSS
La CCSS prohibió que se homologuen certificados médicos que emita un especiaista privado que realizó 279 mientras estuvo hospitalizado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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