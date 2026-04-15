CCSS prohíbe incapacidades extendidas por doctor privado que emitió 279 dictámenes estando hospitalizado

La CCSS prohibió que se homologuen certificados médicos que emita un especiaista privado que realizó 279 mientras estuvo hospitalizado.

Un especialista en neurología emitió 279 dictámenes médicos en cuatro días mientras estuvo internado en el hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago. Tras lo ocurrido, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prohibió la homologación de cualquier certificado confeccionado por este profesional privado.

Así lo expuso la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 30 de julio del 2025.

La comisión solicitó revisar los 279 certificados y, en caso de que hayan sido homologados por alguna unidad o área de salud, se pidió proceder con la anulación de las incapacidades y la recuperación del dinero pagado de más o de forma improcedente por concepto de subsidios.

Se desconoce cuánto dinero se pagó tras la homologación de incapacidades.

La coordinadora, Paula Villalobos Solano, indicó en un oficio (GM-CCEI-0585-2025), del cual La Nación tiene copia, que se le dio seguimiento al caso luego de recibir una denuncia anónima en la que se indicaba que el doctor, Roger Arnoldo Morales Ujueta, de 82 años, especialista en Neurología y con código 980, realizó dictámenes médicos mientras estaba hospitalizado.

Los médicos privados pueden realizar certificados con recomendaciones para que personas reciban días de reposo; posteriormente, estos usuarios pueden acudir a la CCSS para que se valore el dictamen y se decida si se homologa como una incapacidad, a fin de que el asegurado reciba el subsidio.

Tras lo detectado en el 2025, la comisión de la CCSS presentó una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y advirtió de que “no se debe homologar ningún dictamen médico proveniente del doctor Roger Arnoldo Morales Ujueta, hasta que no se finalice la investigación solicitada”.

“Se determina que esto va en contra no solo de la normativa interna de la Caja Costarricense de Seguridad Social para la emisión de incapacidades, que establecen en su reglamento que toda licencia o incapacidad debe ser producto de una valoración médica presencial, sino que, adicionalmente, el Colegio de Médicos también tiene normado que las certificaciones médicas tienen que hacerse en modalidad presencial”, detalló la doctora Villalobos en entrevista con La Nación.

Este diario llamó al doctor Morales Ujueta para obtener su versión y envió mensajes, pero no hubo respuesta.

El doctor emitió las incapacidades mientras estaba en cama en el Hospital Max Peralta, de Cartago. Foto: (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

La doctora de la Caja, Paula Villalobos, aseguró que el profesional le argumentó a la comisión que realizó los 279 dictámenes médicos mediante telemedicina, acción que no es válida para este tipo de certificados.

Según esa argumentación, el médico de 82 años habría llevado a cabo, en promedio, unas 70 valoraciones vía telemedicina cada día de internamiento desde su cama de hospital.

Para la funcionaria, esto deja en evidencia la necesidad de verificar la legalidad de las recomendaciones que el médico emitió.

El Colegio de Médicos confirmó a este medio que abrió un expediente y solicitó al Tribunal de Ética Médica que se suspenda, cautelarmente, la potestad del doctor para realizar certificados en la plataforma del Colegio.

Para Villalobos, las acciones de este médico pueden catalogarse como un tipo de fraude de incapacidades.

La funcionaria añadió que, en diferentes países, se producen fenómenos de venta o gestión ilícita de incapacidades para la obtención de un subsidio.

En ocasiones, en muchos países, se presentan incapacidades alteradas digitalmente, pero también algunas personas incumplen el reposo de la incapacidad, o bien, hay médicos que venden los certificados.

“Cuando se trata de venta de incapacidades el tema es más complejo porque se tiene que llevar acabo una investigación institucional y contar con las pruebas necesarias. La institución invierte, a través de diferentes mecanismos, en realizar la investigación pertinente y si cuenta con elementos suficientes se anula la incapacidad, se notifica al patrono y se le abre un procedimiento administrativo al médico que la otorgó con las pruebas y evidencia”, comentó Villalobos.

Además de la investigación que realiza la CCSS y de la denuncia presentada ante el Colegio de Médicos, eventualmente el caso de Morales Ujueta podría ser trasladado a nivel judicial, detalló la funcionaria.

“Nuestro reglamento establece que se hacen los procedimientos administrativos sin detrimento o sin exluir las denuncias pertinentes a nivel judicial”, agregó.

Médico realizó 279 certificados mientras estuvo internado en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Emisión de certificados mientras estuvo hospitalizado

Este diario también solicitó datos de los certificados (para homologar incapacidades) que emitió este médico en todo el 2025, tomando en cuenta que durante sus cuatro días de hospitalización realizó en promedio 70 dictámenes médicos diarios, pero el Colegio de Médicos alegó que, como se están tramitando otros procedimientos, “no es posible emitir una respuesta por ser de carácter privado en este momento”.

Una certificación del hospital Max Peralta indica que Morales se encontraba hospitalizado entre el 12 de junio del 2025 a las 4:48 p. m. hasta el 15 de junio del 2025 4:42 p. m.

En ese periodo, la plataforma SEDIMEC (sistema digital del Colegio de Médicos y Cirujanos) registró 279 certificados médicos que, en apariencia, fueron confeccionados por él.

La información fue solicitada por Alberth Méndez Vega, director de la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur ( DRIPSSCS).

Según el oficio que dio a conocer el hecho, lo ocurrido va en contra de lo que dictan dos artículos del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud.

El 17 aborda la anulación de las incapacidades y licenciadas y el 81 habla de las recomendaciones de incapacidad que emiten profesionales en Medicina y Odontología privados del Sistema de Medicina Mixta y del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).