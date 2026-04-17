El País

CCSS: ‘Estamos detectando fraudes de incapacidades, pero a veces llegamos tarde’

Comisión presentó estrategia para reorganizar comisiones evaluadoras de licencias de incapacidades

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Huega de empleados de CCSS
La CCSS planea cambios en el reglamento de incapacidades para evitar fraudes. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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