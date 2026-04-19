El País

Decenas de médicas con licencia de maternidad se quejan de cambios en plazas de servicio social obligatorio

Mujeres con licencia de maternidad fueron notificadas de que debían reponer varios días del servicio social obligatorio para poder entrar en especialidad

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Por Yeryis Salas
El SSO es un requisito para ejercer la especialidad médica en la CCSS. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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