Columnistas

El aumento de la natalidad gracias al teletrabajo

Trabajar desde casa reduce el tiempo de desplazamiento, facilita la gestión de los horarios escolares y las citas médicas, y da a los padres más control sobre el ritmo de su día a día

EscucharEscuchar
Por Cevat Giray Aksoy
Teletrabajo y crianza de hijos; madre con bebé alzado al tiempo que trabaja en su computadora portátil en casa
Nuestras estimaciones indican que los acuerdos actuales de trabajo desde casa representan algo más del 8% de los nacimientos en Estados Unidos (alrededor de 291.000 bebés al año). (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
teletrabajocaída en tasas de fertilidadmenos hijosmenos nacimientosdeclive demográfico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.