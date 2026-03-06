El aumento de la natalidad gracias al teletrabajo

Nuestras estimaciones indican que los acuerdos actuales de trabajo desde casa representan algo más del 8% de los nacimientos en Estados Unidos (alrededor de 291.000 bebés al año).

En gran parte del mundo, las tasas de fertilidad están cayendo a mínimos históricos. En muchas economías de altos ingresos, las mujeres tienen ahora una media de entre 1,5 y 1,8 hijos, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1. Al mismo tiempo, millones de trabajadores de oficina han cambiado los desplazamientos diarios al trabajo por las oficinas en casa.

Estos dos cambios –la “caída de la natalidad” y la revolución del teletrabajo– suelen debatirse por separado. Sin embargo, en un nuevo documento de trabajo, mis coautores y yo sugerimos que la posibilidad de trabajar desde casa está impulsando silenciosamente las tasas de natalidad.

Por supuesto, el teletrabajo por sí solo no revertirá décadas de declive demográfico. Pero en un mundo en el que las políticas pronatalistas convencionales son tan costosas como ineficaces, dar a las personas una mayor flexibilidad sobre dónde trabajan se perfila como una de las formas más prometedoras y asequibles de ayudarles a tener las familias que dicen querer.

Durante el último medio siglo, la fertilidad mundial se ha reducido a más de la mitad, pasando de unos cinco hijos por mujer a unos 2,25 en la actualidad. En muchos países ricos, la fertilidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo y, en algunos casos, se acerca a 1,3, el nivel en el que la población se reduce a la mitad en dos generaciones. Al mismo tiempo, las encuestas muestran que las mujeres de los países más ricos siguen afirmando que el tamaño ideal de su familia es ligeramente superior a dos hijos.

La diferencia entre el tamaño deseado y el real de la familia puede atribuirse a varios factores. Los adultos jóvenes prolongan sus estudios y, una vez que se incorporan al mundo laboral, se enfrentan a un mercado de trabajo precario y a unos altos costos de vivienda. Muchas personas retrasan ahora la formación de una pareja y la maternidad hasta los 30 o 40 años, chocando con los límites biológicos.

Además, las tasas de matrimonio han caído drásticamente desde la década de 1970, y en las sociedades en las que los nacimientos fuera del matrimonio siguen siendo poco frecuentes, menos matrimonios significa menos bebés. Las mujeres también deben lidiar con la bien documentada “penalización por maternidad”: después del primer hijo, los ingresos y el empleo de las mujeres disminuyen en relación con los de los hombres, especialmente cuando los servicios de cuidado infantil son escasos y el trabajo es inflexible.

En un intento por cerrar esta brecha, los gobiernos han ofrecido incentivos como pagos en efectivo, desgravaciones fiscales y subsidios para el cuidado de los hijos. Pero, aunque las generosas bonificaciones por nacimiento pueden adelantar los nacimientos uno o dos años, rara vez conducen a un aumento del tamaño de la familia. Sin embargo, abordar la compatibilidad entre el trabajo y la familia parece más prometedor.

Una forma de hacerlo es mediante el teletrabajo. Después de que la pandemia de covid-19 obligara a muchas personas a trabajar desde casa, esta práctica se hizo más habitual en los sectores de oficina. En muchos países de ingresos altos, aproximadamente una cuarta parte de los días laborables remunerados se completan ahora en casa, frente al 3-5% antes de 2020.

Mis coautores y yo utilizamos nuevos datos de encuestas de 38 países y Estados Unidos para estudiar cómo afecta este cambio a la fertilidad. Descubrimos que, entre los adultos de entre 20 y 45 años que trabajan desde casa al menos un día a la semana, el número de nacimientos reales desde 2023 y el tamaño previsto de la familia son mayores. Esto es especialmente cierto cuando ambos miembros de la pareja tienen esta flexibilidad.

En la muestra de 38 países, la fertilidad estimada a lo largo de la vida cuando ambos miembros de la pareja trabajan desde casa al menos un día a la semana es aproximadamente 0,32 hijos más (un 14% aproximadamente) que en las parejas en las que ninguno de los dos lo hace. En Estados Unidos, la diferencia correspondiente es de 0,45 hijos, es decir, alrededor del 18%.

Nuestras estimaciones indican que los acuerdos actuales de trabajo desde casa representan algo más del 8% de los nacimientos en Estados Unidos (alrededor de 291.000 bebés al año). También sugieren que las tasas de fertilidad en países como Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania e Italia podrían aumentar entre 2% y 5 % si sus niveles de teletrabajo estuvieran a la par con los de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Aunque no es una solución milagrosa para los retos demográficos, este cambio sería mucho más eficaz que los costosos paquetes pronatalistas.

La razón no es ningún misterio. Trabajar desde casa reduce el tiempo de desplazamiento, facilita la gestión de los horarios escolares y las citas médicas, y da a los padres más control sobre el ritmo de su día a día. En el caso de las mujeres, en particular, puede reducir los costos profesionales de la maternidad: trabajan el mismo número de horas, pero pueden adaptar más fácilmente su horario a las necesidades del cuidado de los hijos.

Estas ventajas coinciden con las conclusiones generales sobre las intervenciones demográficas eficaces: las políticas que reducen el tiempo y los costos de oportunidad de la crianza de los hijos –incluido el cuidado de los niños, los permisos parentales que no descarrilan permanentemente las carreras profesionales y el trabajo flexible– son las que mejor funcionan. Los trabajos a distancia son, en efecto, una versión descentralizada y dirigida por el mercado de esa estrategia.

Si los responsables políticos se toman en serio la lucha contra el declive demográfico, deben considerar el trabajo a distancia como una herramienta útil, en lugar de una curiosidad temporal. Eso no significa imponerlo u obligar a las empresas a adoptar un único modelo. Pero sí debería significar eliminar los obstáculos al trabajo a distancia y apoyar las infraestructuras que lo hacen posible.

En muchos países de ingresos medios, la expansión del acceso a Internet de alta velocidad fuera de las grandes ciudades podría ampliar las oportunidades de empleo y facilitar que los padres de las ciudades más pequeñas acepten puestos de trabajo a distancia. También deberían actualizarse las normativas laborales, fiscales y los sistemas de seguridad social para garantizar que los trabajadores que pasan gran parte de la semana en casa estén debidamente cubiertos y protegidos.

Para los empleadores, el mensaje es que unos horarios híbridos bien diseñados que permitan trabajar desde casa al menos uno o dos días a la semana pueden favorecer tanto la productividad como la formación de familias. Las empresas que ofrecen este tipo de condiciones no solo están siendo amables, sino que están invirtiendo en una planilla más estable y satisfecha.

Apoyar el trabajo a distancia no sustituye las tareas más difíciles de garantizar un permiso parental adecuado y hacer que el cuidado de los niños sea accesible y asequible. Pero para impulsar la fertilidad, los responsables políticos deberían centrarse menos en las bonificaciones por nacimiento y más en la satisfacción de los trabajadores. Dar a los empleados –especialmente a los más calificados, que son los más afectados por el descenso de la fertilidad– más control sobre su tiempo reportaría dividendos demográficos sin arruinar las arcas públicas.

Cevat Giray Aksoy es economista investigador principal del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y profesor asociado de Economía en el King’s College de Londres. Copyright: Project Syndicate, 2026.