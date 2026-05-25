OCDE advierte de que dar cuotas por hijos es insuficiente para frenar la desventaja de las mujeres en pensiones; estas son sus 8 recomendaciones

La OCDE explicó a La Nación que la propuesta de la CCSS para dar cuotas de pensión por cuido o hijos es insuficiente si no se corrigen las brechas salariales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió de que la medida de otorgar cuotas de pensión a mujeres por hijos o labores de cuido no resolverá la brecha laboral de género por sí sola.

La medida forma parte de las 20 propuestas de reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) impulsadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para fortalecer la sostenibilidad financiera del principal fondo de pensiones del país, en momentos en que atraviesa un escenario financiero crítico.

En ese contexto, la institución plantea incentivar una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, con el objetivo de aumentar las cotizaciones y facilitarles el acceso a una pensión digna.

No obstante, ante consultas de La Nación, Maciej Lis, economista de la OCDE, explicó que este tipo de medidas, aplicadas en distintos países miembros del organismo, pueden generar efectos positivos, pero resultan insuficientes si no se acompañan de otras políticas dirigidas a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

“La OCDE advierte que los créditos pensionarios relacionados con el cuido no bastan para compensar todos los efectos de las desigualdades laborales . Las medidas más eficaces para reducir la brecha de género en las jubilaciones deben enfocarse en disminuir las diferencias en empleo, salarios y jornadas de trabajo”, explicó el economista.

“No obstante, el organismo sí considera que los créditos por cuido son útiles para amortiguar el impacto de interrupciones laborales relativamente cortas, especialmente en mujeres de menores ingresos”, agregó.

Lis señaló que, según datos de la OCDE, las diferencias en los ingresos acumulados durante la vida laboral son la principal causa de la brecha de género en las pensiones, debido a que gran parte de las jubilaciones depende del salario percibido a lo largo de la carrera profesional.

Explicó que las diferencias entre hombres y mujeres en años trabajados, jornadas laborales y remuneración generan, en promedio, una brecha del 35% en los ingresos acumulados en los países miembros del organismo.

El economista añadió que mecanismos como el propuesto por la CCSS compensan, en promedio, alrededor de la mitad de los derechos pensionarios perdidos durante una interrupción laboral de cinco años vinculada a la crianza.

No obstante, alertó de que, aunque estos beneficios pueden ampliarse para cubrir reducciones de jornada necesarias para conciliar trabajo y cuido, deben diseñarse de forma que no terminen relegando a las personas a empleos de medio tiempo de manera permanente.

8 recomendaciones de la OCDE

En ese sentido, la OCDE señala que estas medidas deben acompañarse de otras reformas para reducir con mayor eficacia las brechas de género en las pensiones. Entre ellas, recomienda ocho medidas.

Plantea igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, flexibilizar los requisitos mínimos de cotización y fortalecer las pensiones básicas.

Además, sugiere mantener criterios neutrales respecto a la mayor esperanza de vida femenina al calcular las jubilaciones y preservar las pensiones de supervivencia por su impacto en la reducción de la pobreza en la vejez, como el Régimen No Contributivo.

La OCDE también recomienda otorgar créditos pensionarios por maternidad y cuido, con el fin de evitar lagunas de cotización, además de evitar los esquemas que promueven los empleos de medio tiempo.

Finalmente, insiste en reducir las brechas y desigualdades salariales entre hombres y mujeres en términos laborales.