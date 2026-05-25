Economía

OCDE advierte de que dar cuotas por hijos es insuficiente para frenar la desventaja de las mujeres en pensiones; estas son sus 8 recomendaciones

¿Funcionan las cuotas de pensión por cuido y por número de hijos? La OCDE señala que la brecha de jubilación femenina se origina en los salarios y el empleo, no solo en la crianza

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen dos pilas de monedas con figuras de hombre y mujer y una bandera de la OCDE a la par
La OCDE explicó a La Nación que la propuesta de la CCSS para dar cuotas de pensión por cuido o hijos es insuficiente si no se corrigen las brechas salariales. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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