El País

Ultrabaja fecundidad en Costa Rica: ¿cómo ha cambiado el número de hijos en la última década?

INEC reveló los indicadores demográficos para el periodo 2014-2024

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
En el primer semestre de 2024, ocho mujeres fallecieron durante el embarazo, parto o posparto. Fotografía: Shutterstock
La tasa de fecundidad en Costa Rica sigue bajando. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FecundidadNatalidadInstituto Nacional de Estadística y Censos
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.