Editorial

Editorial: El alarmante delirio de un diputado oficialista

Jorge Antonio Rojas reveló un claro ímpetu arbitrario y represivo, consecuente con la retórica presidencial. Amenazar con el destierro a quienes rechacen los juegos del poder gubernamental es tan delirante como inaceptable

EscucharEscuchar
Por La Nación
Diputado chavista que hizo comentario sobre destierro para opositores de Chaves
El diputado oficialista Jorge Antonio Rojas, cuyo mayor aporte al debate legislativo ha sido el silencio, decidió romperlo el miércoles con un discurso delirante. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialdestierroJorge Antonio Rojasdiputado Jorge Antonio RojasdelirioTSE
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.