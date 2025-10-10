Consejo Universitario de UNA exige a diputado chavista retractarse por comentario contrario a la democracia y la paz

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional exige al diputado chavista Jorge Arturo Rojas López que se retracte por un comentario que hizo el miércoles en el plenario de la Asamblea Legislativa, pues ese órgano considera que fue una declaración contraria a la tradición democrática, los derechos humanos y los principios constitucionales de paz, libertad y convivencia.

Se trata de un acuerdo tomado por ese consejo este jueves, en la sesión ordinaria 38-2025, donde se rechazan los comentarios del legislador oficialista en los que sugirió el destierro de costarricenses por oponerse al gobierno.

La autoridad de la UNA rechazó “de manera contundente y categórica” lo sugerido por el legislador chavista y le solicitó que se retracte y disculpe públicamente.

Rojas, educador pensionado de 71 años, hizo una intervención en el plenario para cuestionar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pida al Congreso quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves para investigar 15 denuncias presentadas contra el mandatario por beligerancia política.

Literalmente, el congresista de gobierno dijo: ““Señoras y señores, dejen gobernar. Dejen que las instituciones funcionen correctamente, para lo que fueron creadas, no para que sean manejadas al antojo. De lo contrario, hagan maletas y salgan de este país, por su propia voluntad, antes de que el pueblo costarricense los destierre. No le jalen más el rabo a la ternera”.

Cuando fue cuestionado en el plenario por esa declaración, alegó que no se refería a los diputados de la oposición, sino a los magistrados del TSE, lo cual no bajó para nada el tono a los cuestionamientos.

Llamado a defender el Estado social de derecho

En el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA no solo se manifestó el rechazo a la declaración de Jorge Rojas, sino que también se ratificó el compromiso con la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y la participación ciudadana “como pilares del desarrollo humano y la vida democrática”.

El manifiesto del órgano universitario rechaza “cualquier intento de restringir o sancionar la manifestación libre y legítima de las ideas y el ejercicio pleno de los derechos humanos”.

Además, se rechaza toda acción, discurso o práctica que busque acallar las voces del pensamiento analítico, el debate razonado y la libre expresión académica, porque son indispensables para el avance del conocimiento, la defensa de la verdad y el fortalecimiento de la democracia.

Los otros puntos del acuerdo del Consejo de la UNA son:

-Reafirmar el carácter inviolable de los derechos constitucionales que garantizan la permanencia de las personas costarricenses en su territorio y la libertad de expresar sus ideas sin temor a represalias.

-Hacer un llamado a todos los poderes del Estado y a la sociedad costarricense a mantener la defensa activa del Estado social de derecho, el respeto al pluralismo y la promoción del diálogo democrático, como fundamentos de nuestra identidad nacional.

-Ratificar la convicción de que el disenso no es una amenaza, sino una expresión legítima y necesaria de la ciudadanía crítica, indispensable para la innovación, la justicia social y la consolidación de la democracia.