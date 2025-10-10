Esto es lo que dice Pilar Cisneros sobre comentario de su compañero chavista sobre ‘destierro de opositores’

Jorge Rojas, diputado chavista del PPSD, habló de destierro para opositores del gobierno y dijo que se refería sobre todo a los magistrados del TSE.

La jefa de fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, respondió este jueves, ante consulta de La Nación, qué quería decir su compañero de fracción, Jorge Rojas, cuando habló el miércoles sobre destierro para opositores del gobierno.

Consultada la vocera oficialista si ella avala los comentarios del congresista sancarleño sobre destierro de costarricenses, Cisneros manifestó que “no fue eso lo que dijo”, pese a que claramente Rojas mencionó, dentro de su discurso, en referencia al Tribunal Supremo de Elecciones: “Señoras y señores, dejen gobernar. (...) De lo contrario, hagan maletas y salgan de este país, por su propia voluntad, antes de que el pueblo costarricense los destierre”.

En un mensaje escrito, recibido vía WhatsApp, Pilar Cisneros alegó que Rojas no hablaba de destierro para costarricenses, “al menos no lo que Jorge Rojas considera”, apuntó.

Aunque se le pidió a la vocera chavista una opinión personal sobre ese comentario, Cisneros no respondió a esa pregunta, ni tampoco respondió si ella considera que las personas que “no dejen gobernar”, según lo dicho por Rojas, “deberían hacer maletas e irse”.

El miércoles, cuando Jorge Rojas recién había dicho ese comentario, el diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reaccionó muy molesto y enfatizó que, tal como Pilar Cisneros, jefa de fracción chavista, es de origen extranjero, pues su familia llegó a Costa Rica desde Perú a inicios de los años 70, también los papás del socialcristiano llegaron a este país desde el extranjero.

“Al igual que su jefa de fracción, mis papás llegaron a este país, país de las oportunidades que le permitieron a ella una carrera profesional y a mí llegar a ser diputado de la República. Yo no estoy dispuesto a recorrer el camino de Venezuela, de debilitar la institucionalidad, los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones ni amedrentar a la oposición. Usted de acá no me echa”, dijo García.

También rechazó los comentarios de Jorge Rojas, ese día, la legisladora Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA).

‘En esta fracción no hay censura’, alega Cisneros

En el mismo comentario en que Pilar Cisneros dijo que Rojas no se había referido a destierro, aseguró que en la fracción chavista del PPSD no hay censura para sus integrantes.

“En todo caso, puedo asegurarle que esta es una fracción donde no hay censura. Cada uno externa su pensamiento”, arguyó la vocera del chavismo.

Al tiempo que evitó dar una opinión suya sobre el eventual destierro de opositores, Cisneros dijo que si se pedían los fundamentos de las frases de Jorge Rojas, era mejor preguntarle a él, directamente.

¿Por qué Jorge Rojas atacó al TSE?

La intervención del sancarleño Jorge Rojas, de 71 años, fue para atacar al TSE por haber solicitado, el martes, que la Asamblea Legislativa le quite la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para enfrentar un expediente sobre beligerancia política con 15 denuncias.

Por ahora, el órgano electoral requiere el desafuero de Chaves para seguir adelante con una investigación de la Sección Especializada, conformada por tres magistrados, para eventualmente determinar si se debe aplicar una sanción contra el presidente de la República.

Diputados rechazan llamado de diputado chavista Jorge Antonio Rojas a desterrar costarricenses por oponerse al gobierno

No obstante, dicha sanción no se podría hacer efectiva, a menos que la Asamblea Legislativa así lo determine, cuando esté finalizado el proceso de investigación.

El criterio de Rojas sintoniza con el de Pilar Cisneros y el del subjefe chavista, Daniel Vargas, quienes pidieron ayer a la presidenta legislativa, Vanessa Castro, rechazar de plano la petición del TSE, pues alegan que el órgano electoral no tiene potestades para pedir el desafuero, aunque esa petición la habilita el artículo 270 del Código Electoral.

La presidenta legislativa en ejercicio anunció, este jueves, que emitirá una resolución el lunes 20 de octubre, en relación con el proceso que el Tribunal Electoral le solicita a los diputados.