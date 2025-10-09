Política

Diputados chavistas exigieron retirar carteles de arroceros contra Alexánder Barrantes por considerarlos ofensivos

Pancartas hacían referencia al zafarrancho que protagonizó el diputado, en un parqueo josefino, la semana pasada

Por Aarón Sequeira
Manifestantes protestaron desde la barra de público de la Asamblea Legislativa, contra el diputado chavista Alexander Barrantes, con carteles que hacían alusión al zafarrancho que protagonizó el legislador oficialista en un parqueo privado el fin de semana.
Manifestantes protestaron contra el diputado chavista Alexander Barrantes, con carteles que hacían alusión al zafarrancho que protagonizó el legislador oficialista en un parqueo privado el fin de semana. (La Nación/Aarón Sequeira /Aarón Sequeira)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

