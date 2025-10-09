Diputados chavistas exigieron retirar carteles de arroceros contra Alexánder Barrantes por considerarlos ofensivos

Manifestantes protestaron contra el diputado chavista Alexander Barrantes, con carteles que hacían alusión al zafarrancho que protagonizó el legislador oficialista en un parqueo privado el fin de semana.

Los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) exigieron que los arroceros presentes en la barra de público, de la Asamblea Legislativa, retiraran este jueves un conjunto de carteles contra el congresista Alexánder Barrantes, por considerarlos ofensivos.

La presidenta legislativa en ejercicio, la socialcristiana Vanessa Castro, instó a los manifestantes a bajar sus rótulos y, entonces, ellos aceptaron hacerlo.

Se trataba de pancartas alusivas al zafarrancho que protagonizó Barrantes la semana pasada, en un parqueo josefino, luego de estar en algún restaurante cercano. Cuando el congresista llegó a recoger su vehículo, golpeó otro auto y se iba a ir del lugar, pero el dueño del otro carro lo confrontó y casi se van a los golpes, hasta que un empresario y actor de origen indio llegó para pagar, en efectivo y con dólares, los daños que Barrantes había ocasionado.

Arroceros ponen carteles críticos de Alexánder Barrantes

La tarde de este jueves, los arroceros colocaron los carteles apenas cuando empezó a discutirse, en la sesión del plenario de este jueves, una de las mociones de reiteración presentadas por el legislador Alexánder Barrantes contra el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional Arrocero (Fonarroz).

LEA MÁS: Chavismo bloquea proyecto de ley solicitado por productores de arroz tras reducción de aranceles al grano importado

Los rótulos sugerían que el diputado chavista podría haber consumido licor ese día, lo que él niega; también, otras se burlaban de que casi se va a los golpes e, incluso, hacían referencia a un supuesto despido que sufrió Barrantes en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

El primero en reclamar por las pancartas fue el subjefe chavista, Daniel Vargas, quien enfatizó que otras veces han llegado personas a la barra con “rótulos de carácter ofensivo”.

Agregó que, en su criterio, ese tipo de manifestaciones no deben permitirse en la Asamblea. “No tengo nada contra que las personas se manifiesten, pero de manifestarse a ofender, es una realidad muy distintas y creo que debe sentarse un precedente”, dijo.

Frente a lo dicho por Vargas, la presidenta legislativa, Vanessa Castro, anunció que ella le había manifestado su inquietud a la vocera oficialista, Pilar Cisneros, y ella le dijo “que no le disgustaba la manifestación”.

LEA MÁS: Diputado chavista: Lo único que esta legisladora sabe de arroz es cocinarlo

“Lo hice ver porque, vamos a ver, hay una libertad de expresión. Respeto lo que don Rodrigo (Arias) haya hecho, pero esta presidencia tiene sus criterios. Sí creo que, si vamos a pedir respeto a los diputados, se lo dijo a los señores arroceros, con todo el aprecio que saben que les tengo, no proceden aquellos rótulos que sean ofensivos. Voy a pedirles respeto a todos y que valoren ustedes no poner rótulos que sean ofensivos para algún diputado”, explicó Castro.

Frente a los reclamos de Daniel Vargas, Ada Acuña y Pilar Cisneros, los liberacionistas Dinorah Barquero y Luis Fernando Mendoza les echaron en cara que no solo los seguidores del chavismo han utilizado muchos insultos contra los congresistas de oposición, sino que incluso Vargas trató a otra legisladora como “vieja bruja”.

LEA MÁS: Diputado chavista choca carro e increpa al otro chofer; los daños los pagó el actor Prabhakar Sharan, quien pretendió negocio con el ICE

“¿Cómo se atreve ahora a pararse en este plenario y hablar porque viene gente a la barra a expresar la frustración, el dolor y el sentimiento por ver sus sembradíos quebrados? Sean congruentes o por lo menos tengan vergüenza", dijo Barquero.

Por su parte, Pilar Cisneros leyó el inciso 12 del artículo 27 del Reglamento legislativo, donde se establece que la presidenta legislativa tiene la potestad de ordenar que se despeje la barra del público cuando, por sus signos de aprobación o de improbación (gritos, silvidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada) se interrumpa la labor de la Asamblea.

LEA MÁS: ¿Quién es el actor Prabhakar Sharan que pagó daños causados por diputado chavista tras altercado con chofer en parqueo?

La vocera chavista adujo que ellos están de acuerdo en que la gente llegue a manifestarse, pero dijo que otra cosa es un insulto.

“Señora presidenta, usted manda en este debate, pero no puede permitir eso. Hoy es eso, mañana qué va a ser. Si usted no pone orden hoy, carece de competencias para poner orden mañana, cuando vengan a decir HP o cualquier otra barbaridad”, dijo.

LEA MÁS: Diputado chavista dice que actor Prabhakar Sharan es su amigo e intervino ‘para facilitar resolución de conflicto’ en parqueo

Cisneros alegó que, cuando Vanessa Castro se lo preguntó, ella no había visto los rótulos que buscaban calificar a Alexánder Barrantes como tomado y pleitero.

Al final, los arroceros accedieron a quitar los carteles y la sesión continuó con la discusión de mociones contra el proyecto de Fonarroz.