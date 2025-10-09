Política

Laura Chinchilla fustiga a diputado oficialista que sugirió el destierro de quienes se oponen al gobierno: ‘Los chavistas saben lo que quieren’

El diputado oficialista Jorge Rojas dirigió su mensaje a los opositores mientras se refería a la solicitud del TSE para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves

Por Lucía Astorga
La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó a las insinuaciones de destierro a opositores del gobierno del diputado chavista Jorge Rojas.
La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó a las insinuaciones de destierro a opositores del gobierno del diputado chavista Jorge Rojas. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







Jorge RojasLaura ChinchillaDiputado chavistaDestierro de opositoresBeligerancia políticaLevantamiento de inmunidad
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

