‘Uno no pide gritando, ni ofendiendo’, dice Laura Chinchilla sobre crisis de inseguridad y actitud de Rodrigo Chaves

Expresidenta manifestó que si la seguridad se sigue gestionando como lo hace el gobierno, ‘no vamos a llegar a ningún lado’

Por Aarón Sequeira

Las declaraciones de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, este jueves por la noche en el Congreso, estuvieron llenas de críticas directas a la ineficiencia del gobierno de Rodrigo Chaves en materia de seguridad y la crisis que afronta el país, así como a los gritos y la división que se ha generado desde el Poder Ejecutivo por el mandatario.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

