Así respondió Laura Chinchilla a Pilar Cisneros en un frente a frente

La exmandataria cuestionó hechos ocurridos en la presente administración, cuando le preguntaron por un caso del 2013

Por Roger Bolaños Vargas

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), compareció este jueves 14 de agosto ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y, en ese foro, respondió preguntas de la diputada de gobierno, Pilar Cisneros.








