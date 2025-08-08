Política

Viceministro de Seguridad pidió sobreseer a seis sospechosos de narco cuando era fiscal; alega que actuó correctamente

Jerarca de gobierno dice que la Inspección Judicial ratificó la legalidad de la solicitud de sobreseimiento de los sospechosos

Por Roger Bolaños Vargas

El viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, admitió este jueves que firmó una solicitud de sobreseimiento en favor de seis investigados por presunto narcotráfico en febrero del 2022, cuando era fiscal adjunto de Limón, pero alega que actuó correctamente con base en las pruebas disponibles.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

