Laura Chinchilla da detalles sobre participación de Celso Gamboa en su gobierno y cuándo dejó de saber de él

La expresidenta de la República Laura Chinchilla mencionó detalles, este jueves en el Congreso, de cómo entró el ahora extraditable Celso Gamboa Sánchez en su gobierno y quién se lo presentó, así como de cuándo dejó de saber sobre él.

Las declaraciones de la exmandataria se dieron en una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la que principalmente enumeró una serie de cifras respecto a la crisis de seguridad en Costa Rica.

LEA MÁS: Laura Chinchilla relata quién le recomendó a Celso Gamboa para el cargo de viceministro de Seguridad

Cuestionada por el presidente de ese órgano, Gilberth Jiménez, y por la jefa oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, Chinchilla recordó que fue Mario Zamora, el actual ministro de Seguridad, quien le sugirió a Gamboa como viceministro, en mayo del 2011.

Para esa época, Zamora había ingresado precisamente en la administración Chinchilla Miranda, en sustitución del ministro José María Tijerino.

LEA MÁS: Laura Chinchilla se refiere a detención y posible extradición de Celso Gamboa: esto fue lo que dijo

“Yo no lo conocía, pero leía los periódicos, sobre todo la sección de sucesos. Él venía muy bien precedido de la cobertura noticiosa, había estado como fiscal en Cartago, Alajuela, San José y, finalmente, Limón. Pregúntenles a los oficiales, quién quiere irse a Limón, sin ofender, pero es peligroso”, comentó la exmandataria.

Chinchilla también puntualizó que Gamboa tenía logros como fiscal que lo precedían.

LEA MÁS: Celso Gamboa acusado por narcotráfico en Texas

Además, lo catalogó como una persona diligente, “algo que uno valora mucho; era un hombre con una gran energía, parecía no dormir nunca”.

La expresidenta también aseguró que Gamboa tenía una gran habilidad para relacionarse socialmente y dijo que tuvo conocimiento de él hasta mayo del 2014, cuando salieron del gobierno y pasó a ser ministro de la administración de Luis Guillermo Solís.

Cuestionada por Pilar Cisneros, Chinchilla aseguró que todavía tuvo conocimiento de Gamboa hasta que empezó como magistrado y, ya cuando él había ido a Panamá con el cuestionado empresario Juan Carlos Bolaños, dejó de entender muchas cosas de Gamboa y ya no volvió a saber de él.

Noticia en desarrollo