Política

Abogada de Celso Gamboa critica a la Sala Constitucional y evalúa acudir a tribunal internacional contra extradición

La defensa del exmagistrado sostiene que Costa Rica debió denunciar un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para extraditar nacionales

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez Ramírez y Natalia Vargas
22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Celso Gamboa y su abogada Natalia Gamboa, en una imagen de archivo. Foto: (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaNatalia GamboaExtradiciónExtraditables
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.