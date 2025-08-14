Abogada de Celso Gamboa critica a la Sala Constitucional y evalúa acudir a tribunal internacional contra extradición

Celso Gamboa y su abogada Natalia Gamboa, en una imagen de archivo. Foto:

Natalia Gamboa, abogada y hermana del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, criticó a la Sala Constitucional y afirmó que evalúan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al considerar que el procedimiento que siguió la Asamblea Legislativa para autorizar la extradición de costarricenses no fue el adecuado.

Según Gamboa, Costa Rica debió denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues un artículo establece que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.

La abogada sostiene que hubo “un exceso de competencia del legislador, porque el legislador no puede restringir derechos que ya están aceptados de manera convencional”.

Además, cuestionó que la Sala Constitucional no entrara a analizar ese alegato. En días pasados, el tribunal rechazó una acción de inconstitucionalidad en ese sentido.

Gamboa añadió: “Creemos que a nivel interno no hay ni un solo recurso. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado? No que nos den razón, sino que exista un recurso eficaz para que alguien confirme o no si lo que estamos denunciando está pasando. El problema es que ninguna de las autoridades ha querido realizar lo que le corresponde según las obligaciones de la convención“.

‘En libertad’

La abogada de Celso Gamboa también dijo que su hermano y exmagistrado debe afrontar el proceso de extradición “en libertad”. El próximo 23 de agosto, vence la prisión provisional dictada inicialmente contra Gamboa.

Natalia Gamboa ofreciendo declaraciones a la prensa tras la absolutoria de Celso Gamboa en los Tribunales de Goicoechea. (Jose Cordero/José Cordero)

“Si nos atuviéramos a la ley, él debería estar en libertad y esperar en libertad qué se puede hacer; lo ha hecho un montón de gente hasta que se formalice la extradición”, dijo la abogada.

Al cuestionársele si esto es posible dado que al exmagistrado se le investiga por un presunto caso de narcotráfico, la abogada argumentó que otras personas señaladas por ese mismo delito han esperado el proceso en libertad.

Michael Castillo, también abogado de Celso Gamboa, añadió que así ha ocurrido en casos en donde se pretende la extradición por delitos sexuales u homicidios las personas.

Celso Gamboa fue absuelto hoy por el Tribunal Penal de Goicoechea de un cargo de tráfico de influencias. El fallo también se dictó a favor del exalcalde de San José, Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.

