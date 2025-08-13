Sucesos

Celso Gamboa absuelto: todavía queda el caso del Cementazo; ¿qué pasará con la extradición?

Un tratado y una ley establecen las opciones

Por Natalia Vargas

Este miércoles 13 de agosto, el Tribunal Penal de Goicoechea absolvió al exmagistrado Celso Gamboa en el juicio por presunto delito de tráfico de influencias, en el que también resultaron inocentes el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith, por un caso que se remonta al 2016.








Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

